Un posto al sole in lutto: il dolore degli attori Nina Soldano e Germano Bellavia. L’ultimo saluto a Federica Marchetti

La giornata del 13 agosto ha segnato una triste perdita per il mondo della televisione e per il Centro di Produzione Rai di Napoli. Federica Marchetti, storica regista e autrice di numerosi successi televisivi, è venuta a mancare all’età di 62 anni, dopo aver lottato per lungo tempo contro un tumore che purtroppo ha avuto la meglio su di lei. La sua morte ha scosso profondamente non solo la famiglia e gli amici, ma anche i colleghi con cui ha lavorato per molti anni, in particolare quelli di Un Posto al Sole, la storica soap opera di Rai 3.

Il cast di Un posto al sole ha subito mostrato un grande affetto per la collega scomparsa, con parole di ricordo che sono state condivise pubblicamente. Germano Bellavia, uno dei volti storici della soap opera e interprete di Guido Del Bue, ha voluto dedicarle un commovente post sui social, in cui ha rievocato non solo la professionalità di Federica, ma anche la sua dolcezza e umanità. “Ciao Fede, grazie per la tua dolcezza, per tutte le volte che mi hai salvato quando sbagliavo un verbo, senza mai essere severa, senza mai mortificarmi, ma con estremo tatto e gentilezza”, ha scritto Bellavia, aggiungendo un toccante retroscena legato a un suo cambiamento personale: “D’ora in poi mi sentirò meno sicuro, non si è mai abbastanza grandi per abituarsi alla morte e, ancora una volta, sono impreparato. Farò di tutto per non accendere quella sigaretta… da quando te lo dissi, non ho più ripreso”.

“Ciao Federica… mi mancheranno le nostre chiacchierate, i nostri abbracci e sorrisi. Buon viaggio anima bella” ha scritto invece su Facebook l’attrice Nina Soldano, che interpreta Marina.

L’ultimo saluto a Federica Marchetti

Federica lascia un’eredità importante nel panorama televisivo, avendo contribuito alla realizzazione di programmi che sono diventati veri e propri cult della TV italiana, come Furore e la già citata Un Posto al Sole. Proprio in quest’ultima, la regista aveva ricoperto un ruolo fondamentale, portando avanti la sua visione artistica e registica sin dalle prime stagioni.

Federica Marchetti lascia due figlie, Beatrice e Lorenza, e il ricordo di un’intera carriera fatta di passione per il suo lavoro e di rispetto per gli altri. La comunità di Un Posto al Sole, insieme ai suoi tanti amici e colleghi, le rende omaggio oggi con grande affetto. I funerali di Federica si sono tenuti oggi, alle 14, presso la chiesa di Santa Maria di Piedigrotta nel quartiere Chiaia di Napoli, per un ultimo saluto alla regista che ha saputo segnare profondamente la televisione italiana.

Nel frattempo, Un Posto al Sole continua la sua pausa estiva e tornerà in onda il prossimo 25 agosto, con il cast che riprenderà la consueta programmazione, portando avanti anche il ricordo della sua amata regista.