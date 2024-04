Giada Desideri tornerà a vestire i panni di Claudia Costa, uno dei primissimi personaggi di Un posto al sole, a partire dalla puntata della soap opera di Rai 3 che andrà in onda martedì 30 aprile 2024.

L’attrice romana ha annunciato il suo ritorno con un post pubblicato sui propri profili social:

Sono felice ed emozionata di annunciare qualcosa che molti di voi probabilmente avevano già intuito: tornerò nel ruolo di Claudia in “Un Posto al Sole”.

Tornare in questa famiglia è come ritrovare un rifugio sicuro e confortante.

Non vedo l’ora di immergermi di nuovo nelle storie e nelle emozioni che fanno di “Un Posto al Sole” una serie così speciale.

Grazie di cuore a ognuno di voi per il vostro sostegno costante e l’affetto dimostrato.

Ci vediamo presto sullo schermo!

Per quanto riguarda il piccolo schermo, negli ultimi anni, Giada Desideri è apparsa nelle serie tv di Rai 1, Gente di Mare, andata in onda nel 2005 e nel 2007, e A casa di Anna, andata in onda nel 2004.

Un posto al sole, Claudia Costa: la storia del personaggio

Il personaggio di Claudia Costa è stato presente in Un posto al sole dall’inizio della soap, nel 1996, fino al 1998, per poi ricomparire nel 1999 e nel biennio 2001-2002.

Tra le prime abitanti della Terrazza di Palazzo Palladini, Claudia si trasferisce a Napoli con il sogno di diventare una modella. Intraprende una relazione con Renato Poggi, interpretato da Marzio Honorato, che, all’epoca, era sposato con Giulia Poggi (Marina Tagliaferri).

Successivamente, ha una relazione a fasi alterne con Alberto Palladini, anche lui tuttora presente nel cast e interpretato da Maurizio Aiello. Claudia e Alberto si trasferiscono insieme in Argentina ma la loro storia giunge ad una conclusione definitiva.

Nel passato del personaggio di Claudia Costa, troviamo anche un periodo in cui fu costretta a prostituirsi (il cugino Gabriele, per difenderla da un cliente, fu ucciso) e un matrimonio con un nobile anziano di nome Otto da cui ereditò soltanto debiti.