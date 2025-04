Un Posto al sole, cosa succederà tra Diego e Gabriela

Un Posto al Sole continua a sorprendere i suoi telespettatori con intrecci sempre nuovi e interessanti. Come sempre accade nelle soap, le vite dei personaggi sono legate da un filo, e a volte possono succedere cose davvero totalmente inaspettate.

Nelle scorse puntate di Un Posto al Sole, le gemelle Micaela e Manuela, hanno deciso di lasciare Palazzo Palladini, in seguito a tutta una serie di avvicendamenti che si sono verificati nella vita di entrambi.

Per Manuela, in particolare, partire ha significato lasciarsi indietro la brutta faccenda in cui l’ha coinvolta Valeria, la compagna di Niko. Quest’ultima, infatti, era riuscita a metterle i bastoni tra le ruote con la sua attività al parco archeologico.

Una situazione davvero spiacevole, che l’aveva portata a farsi persuadere dalla gemella, a cambiare aria. Le due ragazze, quindi, avevano deciso di lasciare Palazzo Palladini, per andare un periodo a Torino. Questo aveva turbato particolarmente Niko, che oltre a sentire la mancanza di Manuela, si era anche sentito in colpa per come l’aveva trattata, a causa di Valeria.

Ora la casa delle gemelle è vuota, e certamente, Serena deciderà di affittarla a qualche altro inquilino. Nelle puntate di Un Posto al Sole, che vedremo in onda dal 14 al 18 aprile, ne accadranno davvero delle belle.

Un Posto al Sole, Gabriela vuole convincere Samuel ad affittare la casa lasciata dalle gemelle

Nelle puntate dal 14 al 18 aprile di Un Posto al Sole, proseguirà a gonfie vele, la relazione tra Samuel e Gabriela.

La giovane sudamericana andrà a trovare il suo compagno al Caffè Vulcano, e quando arriverà, resteranno tutti di stucco poiché è una ragazza bellissima e affascinante. In particolare, Diego, che non sa che è fidanzata con Samuel, resterà letteralmente estasiato dopo averla vista.

Il figlio di Raffaele sarà talmente assorto nei suoi pensieri, che alla fine sarà Fausto a doverlo svegliare dal suo sogno a occhi aperti. E soprattutto, gli sarà ricordato che non è un uomo libero. Naturalmente, presto si vedrà che Gabriela è lì per Samuel.

Intanto, ci sarà una piccola querelle per avere la casa lasciata dalle gemelle. Nunzio, infatti, prenderà un appuntamento con Serena, perché vuole subaffittare il seminterrato. Mentre la trattativa è in corso, però, sopraggiungeranno anche Samuel e Gabriela.

Samuel si mostrerà seccato, perché avrebbe voluto che gli fosse proposto di trasferirsi nel seminterrato. Alla fine, Serena decide di far scegliere ai due cuochi chi andrà a vivere nell’ex casa delle gemelle. A quel punto, Nunzio e Samuel si sfideranno in modo davvero originale. Dalla sfida, uscirà fuori il nome di colui che otterrà l’abitazione. Chi dei due riuscirà a ottenere il tanto conteso appartamento?