Un Posto al Sole, arriva Stella: chi è Daniela De Vita e perché il suo personaggio cambierà le dinamiche della soap

Nel cast di Un Posto al Sole c’è una new entry. Il nuovo personaggio è infatti Stella, interpretata dall’attrice Daniela De Vita, legata al passato di Eduardo e figura molto importante per la sua vicenda giudiziaria. Le anticipazioni dicono che lei potrebbe essere un volto fisso delle prossime puntate della soap, in onda ogni giorno su Rai 3 nella fascia pre-serale.

Chi è Daniela De Vita

Originaria di Napoli e nata le 1988, l’attrice si è approcciata sin da subito al mondo della recitazione. Si è infatti formata presso il Teatro Azione e ha avuto come insegnanti Cristiano Censi e Isabella Del Bianco. Tra l’altro lei è cresciuta a Pianura (Napoli) e rivendica spesso le sue radici nel quartiere; in passato ha invece avuto la residenza tra Rione Traiano e Roma, dove ha continuato il suo percorso artistico.

Prima di entrare nel cast di Un Posto al Sole, ha avuto diverse esperienze televisive e cinematografiche. Ha ad esempio recitato nei film Jeeg Robot ed Effetti Indesiderati, entrambi usciti nel 2015. Nel 2021 ha invece preso parte alla pellicola Invisibili, mentre nel 2025 al lungometraggio Malavia, diretto da Nunzia De Stefano e che è stato presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma. Nel piccolo schero, è invece stata la Vipera nella puntata omonima della fortunata fiction Il Commissario Ricciardi, in onda su Rai 1. Ha inoltre partecipato al film Resta co Me.

Nella soap Un Posto al Sole, Daniela interpreterà il personaggio di Stella, una donna legata al passato di Eduardo e che detiene delle informazioni importanti che possono scagionarla. Le anticipazioni dicono che la sua presenza nella serie non terminerà con la sua soffiata, ma lei potrebbe tornare a comparire entrando nel cast in modo ufficiale e interagendo soprattutto con Eduardo. Pare che la donna faccia parte del suo passato, forse dei tempi in cui Sabbiese frequentava ambienti poco raccomandabili. Un esordio molto atteso, quello dell’attrice campana, che sta già catturando l’attenzione del pubblico.

La vita privata

Daniela De Vita è sempre stata molto riservata e ha preferito sin da subito restare distante dalle luci dei riflettori. Nel corso di qualche intervista, ha parlato soprattutto delle sue origine e della gavetta che ha fatto negli anni. Ha messo spesso in evidenza il legame che c’è con Pianura e con la sua comunità d’origine. Al momento non ci sono informazioni su eventuali partner o figli, anche perché lei non ha dichiarato nulla a riguardo pubblicamente.