Un Posto al Sole, arriva lo spoiler dell’attore Maurizio Aiello: “Cosa accadrà a Alberto Palladini”

Da quasi trent’anni Alberto Palladini protagonista di Un Posto al Sole incanta con il suo fascino il vasto pubblico della celebre soap napoletana. L’avvocato più controverso della TV è interpretato da Maurizio Aiello, anche se l’attore partenopeo, instancabile e curioso, non si è mai accontentato di restare ancorato a un solo ruolo.

In questi giorni, infatti, Aiello è apparso in una veste totalmente diversa, quella di un alto prelato nella nuova fiction di Rai 1 Noi del Rione Sanità. Un cambio di registro radicale, che lo ha portato a indossare gli abiti sacri di un vescovo. L’attore ha accolto con entusiasmo l’occasione di calarsi nei panni di un personaggio tanto distante dal suo consueto profilo. “Dopo tanti anni nei panni di Alberto, era giusto respirare un’aria diversa”, ha raccontato Aiello a Libero. “Ho avuto la fortuna di partecipare a un progetto che parla di rinascita, e di farlo interpretando un uomo della Chiesa, rigoroso ma capace di evolversi. È stata una sfida e anche un momento di leggerezza per me”.

Da chierichetto a cardinale: il nuovo volto di Aiello in Rai

Non tutti sanno che, prima di diventare attore, Maurizio Aiello da bambino è stato chierichetto nella parrocchia di Sant’Antonio. “La Messa, per me, è stato il primo palcoscenico”, ha confidato con un sorriso. Forse anche per questo il ruolo del cardinale nella fiction è arrivato in modo naturale, quasi come un ritorno alle origini.

Nel racconto di Aiello, il suo personaggio è colui che si trova a giudicare le scelte di don Loffredo, prete realmente esistito, interpretato da Carmine Recano. Inizialmente severo e diffidente, il cardinale finisce col comprendere l’importanza dell’impegno del sacerdote nel rione, dove i giovani vengono salvati dalla strada grazie al teatro e alla solidarietà. “Non mi sono ispirato a nessuno in particolare. Ho cercato di essere qualcosa di diverso da come il pubblico mi vede di solito, di non essere Alberto Palladini di Un posto al sole nei panni di un cardinale. Mi sono divertito e ho ripensato anche al mio passato da chierichetto.” Ha raccontato.

E a proposito di Alberto Palladini, tutti i fan si stanno chiedendo: cosa gli succederà? Aiello, pur restando prudente, ha lasciato trapelare qualche indizio. “Ultimamente vediamo che Alberto si è un po’ intenerito ma vedrete, mi hanno scritto una svolta della storia che a livello interpretativo è qualcosa di pazzesco. Ovviamente però non posso anticipare niente.” ha rivelato.

L’attore ammette di sentirsi ancora profondamente legato al suo storico personaggio, nonostante le pause e i momenti di allontanamento: “Lo amo, è un personaggio con mille sfaccettature, non mi sono mai annoiato con Alberto. Ho anche mollato per 12 anni per poi tornare. Sono veramente orgoglioso di far parte di Un Posto al Sole. Quando ero più giovane ho voluto fare altre esperienze. Ora, però, se mi viene voglia di fare qualcosa di diverso mi lasciano libero di farlo.”