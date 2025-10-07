Il vigile urbano ultimamente si è riavvicinato a Mariella, ma all’orizzonte si profila di nuovo la presenza della sua ex. Chi sceglierà Guido?

Un Posto al Sole, anticipazioni: resa dei conti per Guido: chi sceglierà tra Mariella e Claudia

Mariella o Claudia? Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole Guido si troverà inevitabilmente davanti a questa scelta. Sempre in campo sentimentale Damiano inseguirà Viola nel tentativo di ricucire un rapporto che negli ultimi tempi è apparso quanto mai sfilacciato. Anche per Rosa ci sarà una sorpresa all’insegna del romanticismo.

Sempre divisa tra Damiano e Pino, Rosa riceverà una sorpresa romantica proprio dal postino filosofo. Basterà a evitare la separazione? Nel frattempo arriveranno brutte notizie per Castrese, costretto a farsi ricoverare urgentemente dopo aver accusato un malore. Ecco cosa succederà nei prossimi episodi di Upas.

Spoiler Upas: Guido tra Mariella e Claudia, come finirà?

Le anticipazioni delle puntate di Un Posto al Sole dal 13 al 17 ottobre rivelano che Mariella perdonerà Guido e comincerà a vedere regolarmente suo marito. Le cose sembreranno riprendere come prima e la vigilessa deciderà di riaccogliere a casa il padre di suo figlio Lollo. L’idillio però durerà poco.

Felice che le cose si siano rimesse a posto, Mariella andrà al Vulcano insieme a Castrese. E qui assisterà a una scena che la spiazzerà non poco. La donna si troverà davanti Guido e Claudia seduti insieme, con il vigile che tiene teneramente la mano della sua ex, evidentemente impegnato in una conversazione molto confidenziale con lei.

In realtà quella tra Guido e Claudia si rivelerà essere soltanto una chiacchierata amichevole. Ma per Mariella sarà ugualmente un colpo allo stomaco. A quel punto la vigilessa prenderà una decisione difficile e si mostrerà più agguerrita che mai, determinata a riprendere in mano le redini del suo matrimonio. Deciderà così di affrontare a viso aperto la sua rivale.

Mariella si renderà perfettamente conto di non potersi più fidare di Guido come faceva in passato. Allo stesso tempo capirà che per la tranquillità sua e di Guido Claudia deve uscire definitivamente dalle loro vite. Così si farà coraggio e chiederà a Claudia, in maniera gentile ma ferma, di smettere di vedere Guido, anche solo come amica.

Claudia rimarrà sorpresa dalla richiesta di Mariella, ma le anticipazioni non svelano quale sarà la sua risposta. Per quanto riguarda le altre trame della soap, ci sono brutte notizie in arrivo per Castrese. Sfiancato dai ritmi indiavolati richiesti sul lavoro dai fratelli Gagliotti, l’uomo collasserà sul piano fisico e psicologico.

Castrese perderà i sensi e dovrà essere accompagnato da Costabile in ospedale. Dagli esami non emergerà nulla di preoccupante. Ma il malore sarà un chiaro segnale della necessità di rallentare gli impegni professionali. Espedito, giunto in ospedale, minimizzerà quanto accaduto al figlio mentre Mariella coglierà la palla al balzo per rivelargli una verità spiazzante.

Nel frattempo Damiano inseguirà Viola per provare e rimettere in sesto la loro relazione. Anche Pino cercherà di riconquistare Rosa facendole una sorpresa romantica. Né in un caso né nell’altro si sa come finiranno i due approcci sentimentali.