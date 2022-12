Anche stasera, tornano le avventure di Palazzo Palladini con una nuova puntata di Un posto al sole, la più longeva soap opera italiana, giunta alla ventisettesima stagione, che andrà in onda su Rai 3, alle ore 20:50, subito dopo Il Cavallo e la Torre.

In onda dal 21 ottobre 1996, Un posto al sole ha sempre fatto parte del palinsesto di Rai 3, andando in onda inizialmente nel preserale e, dal 1999, nell’access prime time della terza rete di Stato. La soap opera, in passato, è stata trasmessa anche in prima serata e ha avuto una serie di spin-off, andati in onda durante la stagione estiva, a Natale o realizzati per RaiPlay.

Tra gli attori storici della soap, presenti fin dalla prima puntata, sono da citare Patrizio Rispo, Marzio Honorato, Luisa Amatucci, Alberto Rossi, Germano Bellavia, Francesco Vitiello, Marina Tagliaferri, Claudia Ruffo e Maurizio Aiello.

Un posto al sole: anticipazioni 7 dicembre 2022 (6083)

Grazie al suo carattere sfrontato che le consente di tenere testa anche a Marina (Nina Soldano) che la vorrebbe iscritta all’università, Alice (Fabiola Balestriere) cerca di sedurre Nunzio (Vladimir Randazzo). Niko (Luca Turco) è ormai ad un passo dal compiere la sua vendetta: sarà così accecato dall’odio da andare fino in fondo? Mentre cerca invano di spronare Salvatore (Cosimo Alberti) a lanciarsi in nuove avventure sentimentali, Bice (Lara Sansone) avrà un folgorante colpo di fulmine.

