Anche stasera, martedì 6 dicembre 2022, Un posto al sole, la più longeva soap opera italiana, giunta alla ventisettesima edizione, torna con un nuovo appuntamento, in onda su Rai 3 alle ore 20:50, subito dopo la striscia informativa di Marco Damilano, Il Cavallo e la Torre.

In onda dal 21 ottobre 1996, Un posto al sole ha sempre fatto parte del palinsesto di Rai 3, andando in onda inizialmente nel preserale e, dal 1999, nell’access prime time della terza rete di Stato. La soap opera, in passato, è stata trasmessa anche in prima serata e ha avuto una serie di spin-off, andati in onda durante la stagione estiva, a Natale o realizzati per RaiPlay.

Tra gli attori storici della soap, presenti fin dalla prima puntata, sono da citare Patrizio Rispo, Marzio Honorato, Luisa Amatucci, Alberto Rossi, Germano Bellavia, Francesco Vitiello, Marina Tagliaferri, Claudia Ruffo e Maurizio Aiello.

Un posto al sole: anticipazioni 6 dicembre 2022 (6082)

Si avvicina il giorno della consegna dei soldi: completata la vendita dell’auto, Niko (Luca Turco) sembra deciso ad andare fino in fondo, ma qualcuno si è insospettito e potrebbe fermarlo. Dopo l’insuccesso della festa a sorpresa, Bianca (Sofia Piccirillo) riesce a riavvicinarsi ad Antonello (Gennaro Filippone). Continuano le pene d’amore di Cerruti (Cosimo Alberti) e la sua conoscenza virtuale col misterioso Bufalotto, che, però, mantiene un ferreo riserbo sulla propria identità, destando anche le perplessità di Mariella (Antonella Prisco).

Un posto al sole su RaiPlay

È possibile vedere la puntata di stasera su Rai 3 e in streaming sul sito di RaiPlay e sull’app di RaiPlay per smart tv, tablet e smartphone.

Qui, trovate il link della pagina ufficiale della soap opera.