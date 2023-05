Stasera, martedì 30 maggio 2023, alle ore 20:50, andrà in onda una nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventisettesima stagione.

Un posto al sole è la prima soap opera interamente prodotta in Italia (e ovviamente la più longeva) e va in onda su Rai 3 dal lontano 1996. La soap opera ambientata a Posillipo, che narra le vicende di Palazzo Palladini, è prodotta da Rai Fiction, da FremantleMedia Italia e dal Centro di Produzione Rai di Napoli.

Inizialmente, la soap opera andava in onda nel preserale, alle ore 18:30. Successivamente, è stata spostata nella fascia di access prime time di Rai 3 che occupa tuttora. In passato, la soap è andata in onda anche in prima serata e ha avuto anche una serie di spin-off, andati in onda in estate, nel periodo natalizio e su RaiPlay.

Un posto al sole: anticipazioni 30 maggio 2023 (6207)

Lara (Chiara Conti) deve gestire l’improvviso arrivo di Ida (Marta Anna Borucnska) a Palazzo Palladini cercando di non insospettire Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) e di fare in modo che la giovane polacca non sveli a nessuno il suo segreto. Nonostante le perduranti incomprensioni tra Cerruti (Cosimo Alberti) e Mariella (Antonella Prisco), la crociera sta procedendo in modo abbastanza soddisfacente, ma Guido (Germano Bellavia) rischia di fare le spese dei velleitari propositi trasgressivi di Massaro (Francesco Procopio). Manuela (Gina Amarante) non sembra del tutto indifferente al fascino di Costabile (Antonio Fiore).

Un posto al sole su RaiPlay

È possibile vedere la puntata di stasera di Un posto al sole su Rai 3 e, in streaming, sul sito di RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Sempre su RaiPlay, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

Qui, trovate il link della pagina ufficiale della soap opera.