Stasera, venerdì 26 maggio 2023, si chiude un’altra settimana di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventisettesima stagione. La puntata di stasera, come di consueto, andrà in onda alle ore 20:50.

Un posto al sole è la prima soap opera interamente prodotta in Italia (e ovviamente la più longeva) e va in onda su Rai 3 dal lontano 1996. La soap opera ambientata a Posillipo, che narra le vicende di Palazzo Palladini, è prodotta da Rai Fiction, da FremantleMedia Italia e dal Centro di Produzione Rai di Napoli.

Inizialmente, la soap opera andava in onda nel preserale, alle ore 18:30. Successivamente, è stata spostata nella fascia di access prime time di Rai 3 che occupa tuttora. In passato, la soap è andata in onda anche in prima serata e ha avuto anche una serie di spin-off, andati in onda in estate, nel periodo natalizio e su RaiPlay.

Un posto al sole: anticipazioni 26 maggio 2023 (6205)

Lara (Chiara Conti) pensa di aver liquidato la vera madre di Tommaso (Luigi De Feo) e prosegue nel suo piano di riavvicinamento a Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli), Ida (Marta Anna Borucnska) però si è messa in viaggio per Napoli, determinata a riprendersi suo figlio. Guido (Germano Bellavia) e Mariella (Antonella Prisco) si godono la loro vacanza in crociera. Niko (Luca Turco) si troverà a gestire una spiacevole situazione con Alberto (Maurizio Aiello) a causa delle gemelle Cirillo.

