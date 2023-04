Stasera, lunedì 17 aprile 2023, si apre una nuova settimana di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventisettesima stagione. L’appuntamento con la nuova puntata è sempre per le ore 20:50, subito dopo Il Cavallo e la Torre.

Un posto al sole è la prima soap opera interamente prodotta in Italia (e ovviamente la più longeva) e va in onda su Rai 3 dal 1996. La soap opera ambientata a Posillipo, che narra le vicende di Palazzo Palladini, è prodotta da Rai Fiction, da FremantleMedia Italia e dal Centro di Produzione Rai di Napoli.

Inizialmente, la soap opera andava in onda nel preserale, alle ore 18:30. Successivamente, è stata spostata nella fascia di access prime time di Rai 3 che occupa tuttora. In passato, la soap è andata in onda anche in prima serata e ha avuto anche una serie di spin-off, andati in onda in estate, nel periodo natalizio e su RaiPlay.

Un posto al sole: anticipazioni 17 aprile 2023 (6176)

Le manovre di Lara (Chiara Conti) riescono a intensificare la tensione tra Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina (Nina Soldano), spingendo la donna verso Arnaud (Frédéric Moulin). Di fronte alla concreta possibilità di perdere il lavoro, Franco (Peppe Zarbo) è costretto a fare uno sconfortante bilancio della propria vita lavorativa. Diego (Francesco Vitiello) e Nunzio (Vladimir Randazzo) si devono confrontare con la necessità di rilanciare il Caffè Vulcano nonostante i timori di Silvia (Luisa Amatucci).

Un posto al sole su RaiPlay

È possibile vedere la puntata di stasera di Un posto al sole su Rai 3 e, in streaming, sul sito di RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Sempre su RaiPlay, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

Qui, trovate il link della pagina ufficiale della soap opera.