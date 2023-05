Stasera, lunedì 15 maggio 2023, si apre una nuova settimana di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventisettesima stagione. La puntata di stasera, come di consueto, andrà in onda alle ore 20:50.

Un posto al sole è la prima soap opera interamente prodotta in Italia (e ovviamente la più longeva) e va in onda su Rai 3 dal 1996. La soap opera ambientata a Posillipo, che narra le vicende di Palazzo Palladini, è prodotta da Rai Fiction, da FremantleMedia Italia e dal Centro di Produzione Rai di Napoli.

Inizialmente, la soap opera andava in onda nel preserale, alle ore 18:30. Successivamente, è stata spostata nella fascia di access prime time di Rai 3 che occupa tuttora. In passato, la soap è andata in onda anche in prima serata e ha avuto anche una serie di spin-off, andati in onda in estate, nel periodo natalizio e su RaiPlay.

Un posto al sole: anticipazioni 15 maggio 2023 (6196)

È il giorno in cui verrà formalizzata la vendita del garage e, per Franco (Peppe Zarbo), è un momento reso ancor più difficile dalla distanza che si è venuta a creare con Angela (Claudia Ruffo). Bianca (Sofia Piccirillo), intanto, si confida finalmente con la madre. Dopo il bacio con Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli), Lara (Chiara Conti) acquista sempre più fiducia sulla possibilità di potersi “riprendere” Ferri che appare sempre più intollerante riguardo all’improvvisa partenza di Marina (Nina Soldano). Nonostante le migliori intenzioni iniziali, Mariella (Antonella Prisco) finisce per litigare nuovamente con Cerruti (Cosimo Alberti).

Un posto al sole su RaiPlay

È possibile vedere la puntata di stasera di Un posto al sole su Rai 3 e, in streaming, sul sito di RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Sempre su RaiPlay, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

Qui, trovate il link della pagina ufficiale della soap opera.