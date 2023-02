Stasera, mercoledì 15 febbraio 2023, andrà in onda una nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3, giunta alla ventisettesima stagione. La puntata di stasera, come di consueto, avrà inizio alle ore 20:50.

Un posto al sole è la prima soap opera interamente prodotta in Italia (e anche la più longeva) e va in onda su Rai 3 dal 1996. La soap opera ambientata a Posillipo, Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, è prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e dal Centro di Produzione Rai di Napoli.

Inizialmente, la soap opera andava in onda nel preserale, alle ore 18:30. Successivamente, è stata spostata nella fascia di access prime time di Rai 3 che occupa tuttora. In passato, la soap è andata in onda anche in prima serata e ha avuto anche una serie di spin-off.

Un posto al sole: anticipazioni 15 febbraio 2023 (6133)

Il giorno in cui Raffaele (Patrizio Rispo) e Viola (Ilenia Lazzarin) sono chiamati a testimoniare al processo contro Valsano (Gianluca Pugliese) è arrivato, ma l’andamento dell’udienza sarà tutt’altro che scontato. Temendo di risvegliare sentimenti che sembravano sopiti, Silvia (Luisa Amatucci) si impone di prendere un po’ le distanze da Michele (Alberto Rossi). Intanto Riccardo (Mauro Racanati), dimostrando di tenere a Rossella (Giorgia Gianetiempo), cerca di stemperare la tensione con Ornella (Marina Giulia Cavalli). Determinata ad aiutare Manuela (Gina Amarante), Micaela (Gina Amarante) escogita un piano per farle dimenticare Niko (Luca Turco).

Un posto al sole su RaiPlay

È possibile vedere la puntata di stasera di Un posto al sole su Rai 3 e, in streaming, sul sito di RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Sempre su RaiPlay, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

Qui, trovate il link della pagina ufficiale della soap opera.