Stasera, giovedì 1 giugno 2023, alle ore 20:50, andrà in onda una nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventisettesima stagione.

Un posto al sole è la prima soap opera interamente prodotta in Italia (e ovviamente la più longeva) e va in onda su Rai 3 dal lontano 1996. La soap opera ambientata a Posillipo, che narra le vicende di Palazzo Palladini, è prodotta da Rai Fiction, da FremantleMedia Italia e dal Centro di Produzione Rai di Napoli.

Inizialmente, la soap opera andava in onda nel preserale, alle ore 18:30. Successivamente, è stata spostata nella fascia di access prime time di Rai 3 che occupa tuttora. In passato, la soap è andata in onda anche in prima serata e ha avuto anche una serie di spin-off, andati in onda in estate, nel periodo natalizio e su RaiPlay.

Un posto al sole: anticipazioni 1 giugno 2023 (6209)

Giulia (Marina Tagliaferri), in vista dell’imminente partenza di Angela (Claudia Ruffo) e Franco (Peppe Zarbo), comincia a temere il vuoto e la solitudine che regnerà alla terrazza senza di loro. Luca De Santis (Luigi Di Fiore) si troverà ad affrontare una situazione di forte disagio emotivo che potrebbe essere il campanello d’allarme di un grave problema di salute. Per scongiurare il rischio che Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) scopra il suo piano, Lara (Chiara Conti) cercherà di convincere Ida (Marta Anna Borucnska) a tornare in Polonia. In crociera con Guido (Germano Bellavia), appresa la verità su Massaro (Francesco Procopio), Mariella (Antonella Prisco) si gode finalmente dei momenti di felicità con il marito, mentre qualcuno a Napoli rimpiange la sua compagnia.

Un posto al sole su RaiPlay

È possibile vedere la puntata di stasera di Un posto al sole su Rai 3 e, in streaming, sul sito di RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Sempre su RaiPlay, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

Qui, trovate il link della pagina ufficiale della soap opera.