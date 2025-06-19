Un Posto al sole, anticipazioni prossime puntate: cosa succederà tra Gianluca e Alberto. Il ritorno improvviso

Continuano gli episodi di Un Posto al Sole, e sono spuntate le anticipazioni su quello che succederà a breve su Rai 3.

Continua la messa in onda di Un Posto al Sole, trasmesso ogni giorno su Rai 3 e diventato ormai un appuntamento fisso per gli italiani. Grandi colpi di scena e tante sorprese in serbo per i fan, e a rivelarli tutti ci pensano le anticipazioni sulle puntate che i telespettatori potranno vedere tra non molto. In modo del tutto inatteso, ci sarà anche un ritorno improvviso. I protagonisti indiscussi delle prossime puntate saranno inoltre Gianluca e Alberto.

Le anticipazioni di Un Posto al Sole

Dal 23 al 27 giugno 2025 andranno in onda i nuovi episodi di Un Posto al Sole, in onda dalle ore 20.50 su Rai 3. Gianluca rifiuta di dare una mano a Giulia e Luca, ma quando questi ultimi tornano a Napoli Alberto comprendono che conoscono il nascondiglio di suo figlio. Nel frattempo, Rosa riceve un consiglio da Raffaele e Clara, che gli dicono di proporre a Pino di fermarsi da lei per la notte.Un momento, questo, che rappresenta per la donna un vero e proprio momento di svolta. Micaela viene respinta da Pasquale De Simone come allieva di danza, ma sceglie di non mollare dopo la provocazione di Filippo.

Alberto resta sconvolto dalle dichiarazioni di Giulia e si scontra con lei, Luca e Niko. Il confronto lo porta però a riflettere e a prendere una decisione del tutto inaspettata. Luca convince Giulia a visitare delle strutture, mentre Gianluca torna a Napoli e chiede di vedere Alberto. I due si trovano però a faccia a faccia dopo anni. Roberto e Marina sperano intanto che Chiara rilanci i Cantieri, ma lei sembra essere intenzionata a colpirli alle spalle. Loro credono in realtà di poterla manipolare, ma stringe un patto con Gennaro. Elena scopre il vero volto di quest’ultimo e Michele vuole a tutti i costi scoprire che abbia fatto Assane, chiedendo così aiuto ad Agata.

Samuel confida invece a Nunzio le sue preoccupazioni per alcuni comportamenti messi in atto da Gabriela. Lui lo fa inizialmente tranquillizzare ma si contraddice quando vede Rossella con Gianluca. Bice confessa invece di non aver mai dimenticato il torto di Lello ed è quindi pronta a preparare la sua vendetta, coinvolgendo anche Mariella. Quest’ultima rischia grosso quando viene trascinata da Bice nel tentativo di recuperare i soldi. I prossimi episodi andranno in onda su Rai 3, a partire dalle ore 20.50, ma potranno essere recuperati anche sulla piattaforma streaming Rai Play.