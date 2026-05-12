Un Posto al Sole, anticipazioni: matrimonio al capolinea e un tradimento che cambia tutto

Le anticipazioni Un Posto al Sole dal 12 al 19 maggio: è rottura totale tra Raffaele e Ornella, mentre Marina agisce nell’ombra contro Greta. Intanto, il segreto di Monica sta per essere svelato: ecco tutti i colpi di scena che sconvolgeranno Palazzo Palladini.

L’aria di Palazzo Palladini si fa densa di tempeste emotive e colpi di scena nelle puntate di Un Posto al Sole in onda dal 12 al 19 maggio.

Al centro della scena troviamo la frattura sempre più profonda tra le gemelle Cirillo: mentre Manuela sembra aver trovato una nuova, solida dimensione accanto a suo padre, questo legame finisce per isolare Micaela, che vive l’iniziativa della sorella come un vero e proprio tradimento personale.

Nel frattempo, Serena non demorde e continua a scavare nel passato torbido tra Maurizio e Monica, finché l’uomo non decide finalmente di vuotare il sacco, offrendo una versione dei fatti destinata a rimescolare le carte.

Tensione tra Renato e Raffaele dopo le dimissioni di Otello, gelosia con Ornella

Il clima si scalda anche sul fronte della storica rivalità tra portineria e piano nobile. Renato, visibilmente lusingato per essere stato designato da Otello come suo successore, non perde occasione per provocare Raffaele, ostentando la sua futura autorità come amministratore.

Tuttavia, dietro i soliti battibecchi si nasconde un dramma ben più serio: la gelosia soffocante di Raffaele nei confronti di Vanni logora il rapporto con Ornella, portando i due a un confronto doloroso che esplode in una frattura difficile da sanare. Questa tensione finisce per travolgere anche Renato, con cui Raffaele perde definitivamente il controllo, mettendo a rischio il loro storico legame.

Parallelamente, le dinamiche di potere vedono Roberto Ferri trionfare a metà. Se da un lato riesce a strappare un prezioso inserzionista alla radio di Mori, dall’altro lo scontro rivela ruggini personali che vanno ben oltre gli affari.

La presenza costante di Greta continua però a essere una spina nel fianco per Marina, la quale, mossa da una crescente inquietudine, decide di agire nell’ombra con un’iniziativa audace che tiene il marito all’oscuro di tutto. Sullo sfondo, la piccola Cristina resta ferma nelle sue posizioni, incapace di perdonare alla madre il tradimento verso Eduardo, alimentando un conflitto familiare che pare non avere fine.

Mentre Alberto vive un raro momento di pace e complicità con il figlio Gianluca grazie a un pomeriggio di giochi, nonostante la freddezza di Anna, nuovi intrighi si consumano tra i corridoi del Caffè Vulcano. Lorenza, mascherando le sue reali intenzioni con una studiata affidabilità, riesce a manipolare Diego per raggiungere i propri scopi.

C’è spazio però anche per una nota di speranza e leggerezza: Rosa, ispirata da una lettura regalatale da Pino, inizia a guardare Damiano con occhi diversi, mentre Guido e Mariella seguono con ansia e trepidazione l’esito del primo, imprevedibile appuntamento tra Bice e Sergio.