Un Posto al Sole, anticipazioni: Ferri resta in carcere? Colpo di scena per la vicenda di Gennaro

Le anticipazioni di Un Posto al sole non sono prive di colpi di scena e momenti emozionati. L’amata soap opera made in Italy è considerata uno dei prodotti Rai di maggiore successo e ogni sera conquistata dati d’ascolti rilevanti. Va in onda da molti anni, e ha raccontato storie diverse alcune delle quali hanno avuto il loro lieto fine. Tanti gli attori che hanno militato sul set della soap napoletana e che oggi si sono affermati nel contesto televisivo. Un Posto al sole narra le vicissitudini quotidiane degli abitanti di Palazzo Palladini, storie che si intrecciano e che spesso trattano temi d’attualità.

Dopo una breve pausa estiva UPAS è tornato alla sua programmazione ordinaria. Al centro della scene c’è il futuro dei Cantieri Flegrei Palladini: Marina e Roberto sono infatti impegnati a salvare l’azienda, ma l’impresa appare più impegnativa di quanto si potesse immaginare. Nelle prossime puntate Marina cercherà di aiutare Ferri, coinvolto in una situazione decisamente complicata: l’imprenditore è stato accusato di aver aggredito Gennaro. Per far emergere la verità la donna si rivolge a Vinicio, fratello minore di Gagliotti e fidanzato della nipote Alice.

Marina metterà in guardia Vinicio dal fratello e proverà a convincerlo che Gennaro lo sta manipolando. Inoltre interverrà anche sull’arresto di Ferri, cercando di evitargli il carcere. L’imprenditore cercherà di avere misure restrittive meno rigide. Ferri infatti è stato arrestato dopo essersi recato a San Filippo di Napoli per parlare con il socio, ma quest’ultimo ha approfittato della situazione per incastrare Ferri e ha simulato un’aggressione. Roberto riuscirà ad evitare il carcere e a mettere all’angolo Gagliotti?

UPAS, Agata esce dal coma: cosa ricorda

Intanto Agata esce dal coma e comincia a ricordare qualcosa in merito a quanto gli è accaduto. Michele correrà a trovarla, sperando di scoprire nuovi dettagli sull’incidente che l’ha coinvolta. Protagonista delle prossime puntate anche Damiano. L’uomo, dopo l’esito negativo del concorso, decide di lasciare la polizia. Confida le sue intenzioni all’ex Rosa, che lo convince a cambiare idea: è un bravo agente, e gli piace il suo lavoro, anche per questo non deve lasciarlo.

Damiano esita su dare una svolta alla sua vita professionale, ma non cambia idea su Viola. Renda pone fine alla storia con la donna dopo che prende atto che lei non ha nessuna intenzione di andare a convivere e di rendere la loro relazione più importante. Luca e Giulia, dopo l’addio di Manuel e Rosa, torneranno a vivere da soli. Momento hot tra Samuel e Michela che dopo il ballo al Caffè Vulcano, si lasceranno andare alla passione.

Silvia delusa da Michele: la reazione della donna

Il risveglio di Agata provoca l’immediata reazione di Michele che si affretta a correre in ospedale per sapere cosa la donna ricorda dell’incidente. Questo lascia senza parole Silvia che aveva proposto al compagno di trascorrere qualche giorno di vacanza insieme per allontanarsi da tutti. Proposta a cui il giornalista aveva detto di si, stupendo la compagna.

I piani di Silvia vengono rivoluzionati dall’usciata dal coma di Agata, evento che monopolizza l’attenzione di Michele. Quest’ultimo trascura Silvia, che non può nascondere la sua delusione. Del resto il giornalista vuole sapere se la medium sa qualcosa in merito all’omicidio Assane: ogni dettagli potrebbe fare la differenza.