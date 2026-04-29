Un Posto al Sole, anticipazioni: Alberto disperato, Marina teme Roberto, Raffaele in pena per Ornella

Accadrà di tutto ai protagonisti di Un Posto al Sole nella settimana che va dal 4 all’8 maggio 2026. Al centro della scena troviamo un Alberto Palladini sospeso tra il desiderio di un nuovo inizio e gli spettri di una coscienza che non gli dà tregua.

Il legame con Anna sembrava aver trovato una stabilità inaspettata, ma il ritorno di vecchi conflitti e un duro scontro tra la donna e Gianluca rischia di far crollare il fragile castello di carte costruito dall’avvocato.

La sofferenza del giovane Palladini, acuita da rivelazioni familiari finora taciute, trascina Alberto in un vortice di sensi di colpa che minaccia di compromettere il suo percorso di redenzione, portando alla luce sfumature inedite e inquietanti del carattere della Toscano.

Marina Giordano ad un bivio

Parallelamente, le mura di Palazzo Palladini diventano teatro di una guerra fredda che vede Marina Giordano sempre più isolata e sospettosa. Il pretesto è l’educazione di Cristina, ma il vero nodo del conflitto risiede nell’ambigua vicinanza tra Roberto Ferri e Greta Fournier.

Nonostante i tentativi di mediazione, la decisione di cambiare scuola alla ragazza diventa il terreno di scontro ideale per riaccendere gelosie mai sopite. Marina osserva con crescente inquietudine l’intesa ritrovata tra il marito e la sua ex, un’alleanza tattica che sembra escluderla dai processi decisionali della famiglia, alimentando tensioni che promettono di esplodere in scontri aperti.

Mentre le grandi dinastie lottano per il potere e l’amore, la quotidianità del palazzo offre momenti di apparente leggerezza che nascondono però sottili strategie. Stella, ferita dai rifiuti di Eduardo, decide di passare al contrattacco tessendo una rete di vendette che coinvolge i rami più stretti della sua famiglia, agendo nell’ombra insieme ad Angelo.

Sul fronte dei “senatori” della soap, Raffaele tenta disperatamente di ritagliarsi dello spazio con Ornella, si ritrova incastrato tra i doveri condominiali e le pretese di Renato e Otello. Tuttavia, è il mondo di Serena a subire il colpo più duro: un incubo ricorrente si trasforma in una chiave di lettura per una verità sconvolgente che potrebbe cambiare per sempre la percezione del suo passato e della sua stabilità familiare.