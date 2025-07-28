Un Posto al sole, anticipazioni agosto: Mariella e Guido, è di nuovo addio? Viene a galla un tradimento

Ancora colpi di scena nella soap Un Posto al Sole. Mariella e Guido si dicono di nuovo addio? La storica serie Rai non smette di sorprendere il pubblico e continua ad andare in onda anche nel periodo estivo, ogni giorno durante la fascia pre-serale su Rai 3. Quella che sta per arrivare sarà una settimana intensa, con sviluppi che toccheranno quasi tutti i personaggi. Ci sarà tra l’altro anche una scoperta che farà riaccendere le indagini e che coinvolgerà di nuovo Michele, trovatosi al centro della pressione.

Cosa succede tra Mariella e Guido

Il corpo di Assane è quindi stato ritrovato e il giornalista si trova costretto a confrontarsi con un quesito abbastanza delicato, cioè quello che riguarda la confessione su com’è arrivato a quel luogo. Nel frattempo Ferri e Marina sono sempre più convinti che questo colpo di scena possa essere la giusta occasione per far emergere il potere di Gennaro ai Cantieri. Per difendersi, cerca di scaricare la colpa su Okoro, ma quest’ultimo potrebbe non essere disposto a farsi incastrare in modo così facile. A quel punto, Michele decide di prendere le distanze dal caso, anche se Marina continua la sua battaglia e trova una nuova leva da usare, incontrando Antonietta con l’obiettivo di darle le prove del tradimento di Gennaro, nella speranza di creare una rottura definitiva nella coppia.

Tra Viola e Damiano c’è intanto un rapporto di crisi, mentre Ornella e Raffaele guardano preoccupati il distacco che si è creato tra i due. Raffaele deve anche fare i conti con un’altra assenza abbastanza importante, cioè quella di Renato che è sempre preso dalla sua amica virtuale. Alla fine Rosa accetta la proposta di Giulia, anche se questa decisine porta delle ripercussioni impreviste in altri ambiti. Rosa e Pino si trasferiscono temporaneamente alla Terrazza e iniziano a riflettere sul proprio rapporto, interrogandosi sul futuro grazie al supporto di Raffaele. Micaela incontra intanto – in modo imprevisto – Pasquale, e per via del suo comportamento prende una decisione inaspettata.

Per Mariella e Guido è arrivato il momento di affrontare i propri sentimenti, mentre Cerruti ha paura che la sua amica possa restarne delusa. Tra i due si accende nuovamente la passione, anche se continuano le divergenze sul significato di questo riavvicinamento. I diretti interessati si chiedono se possa essere l’inizio di una storia d’amore oppure un episodio a sé stante. Alberto visiva infine Luca e gli comunica il ritorno a Napoli di Gianluca. Un rientro – questo – che viene avvolto da eventi che non sono ancora del tutto risolti.