Nuove anticipazioni di lunedì 8 luglio 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventottesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50, subito dopo Il Cavallo e la Torre. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Anticipazioni Un posto al sole dell’8 luglio (puntata 6486): Claudia ha paura del tempo che passa

Mariella spera che le cose tornino alla normalità

La crisi sentimentale di Guido (Germano Bellavia) è ormai evidente e Mariella (Antonella Prisco), che è venuta a conoscenza dei sentimenti che Guido prova nei confronti di Claudia (Giada Desideri), soffre in silenzio, sperando che le cose tornino alla normalità. Claudia, intanto, deve fare i conti con la paura del fallimento e del tempo che passa e questo la rende estremamente fragile.

Una bella notizia per Manuela

Manuela (Gina Amarante) deve gestire la difficile convivenza con Micaela (Gina Amarante) che, nel tentativo di ravvivare il rapporto con Samuel (Samuele Cavallo), ha preso una deriva decisamente trasgressiva. Una bella notizia, però, spazzerà via il nervosismo di Manuela. Rossella (Giorgia Gianetiempo), invece, si chiede chi sarà a prendere il posto di Luca (Luigi Di Fiore) come primario del reparto.

