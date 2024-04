Nuove anticipazioni di martedì 30 aprile 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventottesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50, subito dopo Il Cavallo e la Torre. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Anticipazioni Un posto al sole del 30 aprile (puntata 6437): Damiano riceve un’accusa infamante

Damiano è costretto a dimostrare la propria innocenza

Damiano (Luigi Miele) riceve un’accusa infamante che rischia di rovinare la sua reputazione. Per questo motivo, Damiano, che dopo aver parlato con Nunzio (Vladimir Randazzo) ed Eduardo (Fiorenzo Madonna), ha scoperto che Flavio Bianchi (Leonardo Santini) è in affari con il boss Angelo Torrente (Loris De Luna), sarà costretto a dimostrare la propria innocenza.

Un incontro inaspettato per Guido

Un imprevisto rischia di mandare all’aria i programmi di Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina (Nina Soldano), che stanno organizzando il viaggio in Corea del Sud e Thailandia, da trascorrere insieme a Tommaso (Luigi De Feo) e Alice (Fabiola Balestriere), ma che hanno anche dovuto affrontare le rimostranze di Ida (Marta Anna Borucinska) che non vuole che suo figlio parta per questo viaggio. Guido (Germano Bellavia), invece, si imbatterà in una gradevole quanto inattesa sorpresa che segnerà il ritorno di uno storico personaggio.

