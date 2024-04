Nuove anticipazioni di lunedì 29 aprile 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventottesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50, subito dopo Il Cavallo e la Torre. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Anticipazioni Un posto al sole del 29 aprile (puntata 6436): Marina cerca l’aiuto di Raffaele

Nunzio è insoddisfatto delle indagini su Diana

Nunzio (Vladimir Randazzo) è ancora in pena per le condizioni di salute nelle quali versa Diana (Sara Zanier). Nunzio, inoltre, è contrariato per l’inerzia del commissario Schipa (Marco Zangardi) che sta conducendo le indagini riguardanti il presunto incidente di cui è stata vittima la Della Valle. In realtà, a ferirla gravemente con un colpo in testa, è stato Flavio Bianchi (Leonardo Santini).

Roberto e Ida discutono a causa di Tommaso

L’accesa discussione tra Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Ida (Marta Anna Borucinska) potrebbe minare definitivamente i delicati equilibri su cui si regge l’accordo relativo a Tommaso (Luigi De Feo). Marina (Nina Soldano), per non far precipitare gli eventi, cercherà un alleato in Raffaele (Patrizio Rispo) ma la mossa della donna finirà per creare un dispiacere e delle inattese tensioni familiari al portiere.

