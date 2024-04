Ecco cosa succederà stasera ad Un posto al sole, la soap opera di Rai 3, in onda alle 20:50, ambientata a Palazzo Palladini, a Napoli.

Nuove anticipazioni di venerdì 26 aprile 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventottesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50, subito dopo Il Cavallo e la Torre. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Anticipazioni Un posto al sole del 26 aprile (puntata 6434): Eduardo e Clara si sposeranno

Sale la tensione tra Roberto, Marina e Ida

Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina (Nina Soldano) stanno organizzando il viaggio in Corea del Sud e Thailandia che faranno insieme a Tommaso (Luigi De Feo) e ad Alice (Fabiola Balestriere). Questo viaggio, però, farà salire la tensione con Ida (Marta Anna Borucinska) che si ribellerà e cercherà di imporre la sua volontà. Clara (Imma Pirone), invece, ha proposto ad Eduardo (Fiorenzo Madonna) di sposarsi e quest’ultimo è al settimo cielo all’idea di sposare la donna da cui aspetta un figlio. Il boss Angelo Torrente (Loris De Luna), però, si sta organizzando per cercare di neutralizzare chi sta indagando su di lui.

Il consiglio di Bice a Mariella

Mariella (Antonella Prisco) ha ancora a che fare con la persistente freddezza di Guido (Germano Bellavia) nei suoi riguardi. Seguendo il consiglio di Bice (Lara Sansone), Mariella deciderà di far ingelosire Guido con Alberto (Maurizio Aiello).

Un posto al sole su RaiPlay

È possibile vedere la puntata di stasera di Un posto al sole su Rai 3 e, in streaming, sul sito di RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Sempre su RaiPlay, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

Qui, trovate il link della pagina ufficiale della soap opera.