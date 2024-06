Ecco cosa succederà stasera ad Un posto al sole, la soap opera di Rai 3, in onda alle 20:50, ambientata a Palazzo Palladini, a Napoli.

Nuove anticipazioni di venerdì 21 giugno 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventottesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50, subito dopo Il Cavallo e la Torre. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Anticipazioni Un posto al sole del 21 giugno (puntata 6475): Guido è sempre più coinvolto da Claudia

Il manifesto pubblicitario di Claudia e Guido

Con l’occasione dell’uscita del manifesto pubblicitario che li ritrae in un bacio, Guido (Germano Bellavia) è sempre più coinvolto da Claudia (Giada Desideri) al punto che il vigile farà a Michele (Alberto Rossi) un’ammissione dirompente. Il manifesto pubblicitario si è rivelato un duro colpo per Mariella (Antonella Prisco).

Roberto incalzato da una giornalista

Dopo l’autodenuncia di Ida (Marta Anna Borucinska), Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) deve sottoporsi al test del DNA. Il giorno del test è arrivato ma Roberto viene sorpreso dalle domande incalzanti di una giornalista. Ferri si chiederà chi può aver avvertito la stampa. Dopo un primo tentativo andato male e terminato con una discussione, Niko (Luca Turco) prova nuovamente a parlare con Jimmy (Gennaro De Simone) della vacanza che vorrebbe fare insieme a Valeria (Benedetta Valanzano).

