Nuove anticipazioni di giovedì 20 giugno 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole

Anticipazioni Un posto al sole del 20 giugno (puntata 6474): Roberto non vuole separarsi da Tommaso

Marina è ferita dall’atteggiamento di Roberto

Marina (Nina Soldano) è ferita dall’atteggiamento ostile che Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) continua ad avere nei suoi confronti, soprattutto dopo averla accusata di non essere interessata alle sorti di Tommaso (Luigi De Feo). Ferri, infatti, non sembra avere alcuna intenzione di separarsi dal bambino che considera suo figlio a tutti gli effetti ma che Ida (Marta Anna Borucinska) vorrebbe riprendersi.

Rossella trovare il coraggio di parlare con Nunzio?

Spinta da Silvia (Luisa Amatucci), Rossella (Giorgia Gianetiempo) sembra trovare il coraggio per parlare con Nunzio (Vladimir Randazzo) ma forse è troppo tardi, visto che quest’ultimo potrebbe decidere di concedere un’opportunità a Diana (Sara Zanier) che vuole fare sul serio con lui. Per Mariella (Antonella Prisco), invece, non c’è pace visto che sta per ricevere un colpo da cui sarà difficile riprendersi.

