Ecco cosa succederà stasera ad Un posto al sole, la soap opera di Rai 3, in onda alle 20:50, ambientata a Palazzo Palladini, a Napoli.

Un posto al sole, anticipazioni 2 maggio: Roberto non mantiene la promessa che ha fatto a Marina

Nuove anticipazioni di giovedì 2 maggio 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventottesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50, subito dopo Il Cavallo e la Torre. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

CLICCA QUI PER LEGGERE LE ANTICIPAZIONI DI UN POSTO AL SOLE DELLA SETTIMANA DAL 29 APRILE AL 3 MAGGIO 2024

Anticipazioni Un posto al sole del 2 maggio (puntata 6438): Roberto non mantiene la promessa che ha fatto a Marina

Mariella è gelosa di Guido

Guido (Germano Bellavia) sembra molto preso dall’incontro inaspettato con la sua vecchia e cara amica Claudia (Giada Desideri). Mariella (Antonella Prisco), rosa dalla gelosia, nonostante i consigli di Cerruti (Cosimo Alberti), finirà col fare una figuraccia memorabile. Marina (Nina Soldano) si accingerà a partire per il viaggio programmato, ma Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) non sembra avere alcuna intenzione di mantenere la promessa che le ha fatto ossia quella di evitare ulteriori dissidi con Ida (Marta Anna Borucinska).

Damiano ha un momento di sconforto

Giulia (Marina Tagliaferri) cerca di rassicurare Rosa (Daniela Ioia) mentre Ornella (Marina Giulia Cavalli) tenta di rincuorare Viola (Ilenia Lazzarin) sul fatto che le indagini su Damiano (Luigi Miele) stabiliranno la sua innocenza, ma intanto l’uomo verrà preso da un momento di sconforto.

Un posto al sole su RaiPlay

È possibile vedere la puntata di stasera di Un posto al sole su Rai 3 e, in streaming, sul sito di RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Sempre su RaiPlay, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

Qui, trovate il link della pagina ufficiale della soap opera.