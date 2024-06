Ecco cosa succederà stasera ad Un posto al sole, la soap opera di Rai 3, in onda alle 20:50, ambientata a Palazzo Palladini, a Napoli.

Nuove anticipazioni di martedì 18 giugno 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventottesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50, subito dopo Il Cavallo e la Torre. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Anticipazioni Un posto al sole del 18 giugno (puntata 6472): Ornella svela a Rossella il segreto di Luca

Niko prova a far ragionare Alberto

Niko (Luca Turco) cerca di elaborare una strategia per convincere Alberto (Maurizio Aiello) a mettere fine alla sua fuga e a riportare a casa Federico (Damiano Zangaro), ma l’uomo è disperato e potrebbe arrivare addirittura ad un gesto estremo pur di non separarsi dal figlio. Dopo l’ennesima discussione infruttuosa con Luca (Luigi Di Fiore), Ornella (Marina Giulia Cavalli) si vedrà costretta a svelare a Rossella (Giorgia Gianetiempo) il segreto del primario ossia che Luca soffre di una malattia neurodegenerativa.

Manuela sempre più lanciata nel suo progetto

Manuela (Gina Amarante) è sempre più lanciata nell’impresa del parco archeologico, forte dell’appoggio economico di Costabile (Antonio Fiore) e convinta anche che sia la soluzione a tutti i suoi problemi, anche a quelli di tipo sentimentale. Qualcosa, però, potrebbe andare storto.

