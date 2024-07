Nuove anticipazioni di giovedì 11 luglio 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventottesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50, subito dopo Il Cavallo e la Torre. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Anticipazioni Un posto al sole dell’11 luglio (puntata 6489-6490): Alberto completamente fuori di sé

Ida sta vivendo una situazione complicata

Nella sua condotta autodistruttiva, in preda all’abuso di alcool, Alberto (Maurizio Aiello) potrebbe diventare pericoloso per sé e per gli altri. Ida (Marta Anna Borucinska) sta vivendo una situazione molto complicata, ma lei spera che sia solo questione di tempo. Samuel (Samuele Cavallo) non ce la fa più a reggere il rapporto trasgressivo con Micaela (Gina Amarante).

Luca si trova in auto con Alberto

Saranno momenti di grande preoccupazione per Luca (Luigi Di Fiore) che si troverà in auto con Alberto completamente fuori di sé. Cresce il rapporto di stima e complicità tra Rosa (Daniela Ioia) e Don Antoine (Hakim Gouem). Manuel (Manuel D’Angelo), invece, sta per ricevere una visita davvero poco gradita. In cerca di un po’ di romanticismo nel loro rapporto, Samuel prova a spiegare a Micaela quello che prova.

Un posto al sole su RaiPlay

È possibile vedere la puntata di stasera di Un posto al sole su Rai 3 e, in streaming, sul sito di RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Sempre su RaiPlay, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

Qui, trovate il link della pagina ufficiale della soap opera.