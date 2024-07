Ecco cosa succederà stasera ad Un posto al sole, la soap opera di Rai 3, in onda alle 20:50, ambientata a Palazzo Palladini, a Napoli.

Un posto al sole, anticipazioni 10 luglio: Marina vuole far riappacificare Roberto e Filippo

Nuove anticipazioni di mercoledì 10 luglio 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole

Anticipazioni Un posto al sole del 10 luglio (puntata 6488): Marina vuole far riappacificare Roberto e Filippo

Diego regala a Ida un po’ di conforto

Marina (Nina Soldano) vuole far riappacificare Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Filippo (Michelangelo Tommaso). Il loro rapporto si è incrinato soprattutto quando Roberto ha chiesto al figlio di parlare alla radio della vicenda riguardante Tommaso (Luigi De Feo) allo scopo di difendersi, vedendosi negata, però, la sua richiesta. Il tentativo di Marina, però, non va a buon fine. Nel frattempo, Diego (Francesco Vitiello) si impegna per regalare a Ida (Marta Anna Borucinska) un po’ di conforto.

Eugenio presenta Lucia ad Antonio

Viola (Ilenia Lazzarin) deve continuare ad affrontare i propri timori legati al lavoro di Damiano (Luigi Miele). Eugenio (Paolo Romano), invece, organizza un incontro con Antonio (Eduardo Scafora) e Lucia (Francesca Colapietro). Quest’ultima aveva chiesto a Nicotera un salto di qualità nel loro rapporto di coppia.

