Non c’è ancora nessuna conferma ufficiale, come d’altra parte succede sempre quando una fiction sta per finire. Ma i buoni risultati ottenuti dalla sesta stagione, fanno ben sperare che Un Passo dal Cielo 7 possa diventare realtà. Quando due anni fa si concluse la quinta stagione, bastò qualche giorno per avere una conferma che la serie co-prodotta da Lux Vide e Rai Fiction sarebbe proseguita.

Chissà che non accada lo stesso anche per la settima stagione: Daniele Liotti, interprete del protagonista Francesco Neri, sembra però ottimista, anche se non ha ancora notizie a riguardo. A dirlo lui stesso, in un’intervista a Francesco Canino per Il Fatto Quotidiano:

“Le premesse ci sono tutte e sia la Rai che Lux Vide sono contenti. Ma a me non hanno ancora comunicato nulla.”

Sul fronte ascolti, i primi sette episodi (su otto) della sesta stagione hanno ottenuto una media didi telespettatori (share del 21,8%), una media superiore rispetto alla quinta stagione, andata in onda tra settembre e novembre 2019. “A ottobre inoltrato mi scrivevano dicendomi ‘è iniziata, non lo sapevo'”, ha commentato l’attore nell’intervista a proposito della messa in onda autunnale della quinta stagione.

Insomma, Un Passo dal Cielo gode di ottima salute: il trasferimento dal versante trentino a quello veneto delle Dolomiti, con conseguenti nuove location -in primis San Vito di Cadore, che sta già beneficiando della vetrina offerta dalla fiction di Raiuno– ha destato nuova curiosità tra il pubblico, che ha così scoperto la nuova vita dei protagonisti, alle prese con nuovi personaggi e situazioni.

Si conferma, ancora una volta, il modello di produzione di Lux Vide, che riesce a produrre serie tv di lunga durata aggiustando di tanto in tanto il tiro ed affiancando alle certezze del cast fisso delle novità che diano al format aria nuova.

Non resta dunque che aspettare una conferma, dalla Rai o da Lux Vide: per vedere Un Passo dal Cielo 7 bisognerà però aspettare i canonici due anni che passano tra una stagione e l’altra, il tempo necessario per lavorare alla sceneggiatura ed effettuare poi le riprese.