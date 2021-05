Un ritorno, una svista, una svolta ed un’indagine: sono questi i pilastri della sesta puntata di Un Passo dal Cielo 6, la fiction co-prodotta da Lux Vide e Rai Fiction in onda questa sera, giovedì 6 maggio 2021, alle 21:20 su Raiuno, con Daniele Liotti, Enrico Ianniello e Giusy Buscemi.

I protagonisti ormai si sono ambientati in quel di San Vito di Cadore, nuova location di questa stagione, che offre al pubblico vecchi e nuovi misteri che vedono i personaggi coinvolti in un percorso in cui loro stessi stanno crescendo ed imparando nuove cose.

Cosa succede nella sesta puntata di Un Passo dal Cielo 6?

Un Passo Dal Cielo 6, I Guardiani – Giovedì alle 21:25 (Pt. 6) Un altro caso per i nostri guardiani, un ritorno inatteso nella vita di Manuela e Vincenzo. E Francesco alla ricerca della verità su Emma in un momento difficile e delicato. 😯"Il confine", il sesto capitolo di #UnPassoDalCielo6 #IGuardiani, torna giovedì alle 21:25 su Rai1! 🙏🏻 Posted by Un Passo dal Cielo on Monday, May 3, 2021

Nella sesta puntata, “Il Confine”, Francesco (Liotti) e Vincenzo (Ianniello) sono chiamati ad indagare sull’omicidio di un uomo, padre di Federica, giovane e bella ragazza non vedente. Indagini che li porteranno a conoscere il mondo silenzioso di un paese di confine, dove rivalità antiche si scontrano con amori segreti.

Ma non solo: in Commissariato Manuela (Buscemi) ritrova Antonio, l’uomo che ad inizio stagione stava per sposare, che le chiede di darle una seconda occasione. La donna accetta di uscire con lui, decisione che non piace al fratello. La presenza di Antonio sembra anche causarle nella poliziotta una dimenticanza, che porterà un criminale a fuggire.

E se Vincenzo cerca di conquistare la fiducia della figlia di Carolina (Serena Iansiti), Isabella (Jenny De Nucci) è sempre più divisa tra Enrico (Luca Chikovani) e Giorgio (Filippo De Carli) e Francesco sembra avvicinarsi alla verità sulla morte di Emma (Pilar Fogliati), mentre il suo rapporto con Dafne (Aurora Ruffino) è ad una svolta.

