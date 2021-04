Se quello che potremmo definire il “nucleo storico” di Un Passo dal Cielo resta invariato, per la sesta stagione della fiction di Raiuno che partirà questa sera, giovedì 1° aprile 2021 (la prima puntata è già su RaiPlay), ci saranno comunque alcune novità. Non solo cambia la location (si passa dal versante altoatesino a quello veneto delle Dolomiti), ma anche i personaggi che ruotano intorno ai protagonisti.

1

Manuela (Giusy Buscemi), la sorella di Vincenzo

Così, neldi Un Passo dal Cielo 6, a fianco diedci sarà un cast totalmente rinnovato, fatta eccezione per il personaggio di(Jenny De Nucci), l’unica della quinta stagione che ritroviamo.

Non tanto un nuovo ingresso per il cast di Un Passo dal Cielo 6, quanto un ritorno: la sorella di Vincenzo (interpretata da Giusy Buscemi) è già comparsa nella terza stagione, ma ora torna dal fratello perché in procinto di sposarsi. Il suo futuro marito, però, non sembra avere tutte le carte in regola, e Manuela lo ammetterà presto a se stessa.

Per lei, però, ci sarà anche la necessità di trovare il coraggio di inseguire un sogno che ha sempre custodito e che, ora, non può più nascondere. Ad aiutarla a trovare il suo posto nel mondo ci penserà anche Francesco, che Manuela incontra per la prima volta.

Dafne (Aurora Ruffino), la ragazza del mistero

Dafne (Aurora Ruffino), è la ragazza intorno a cui ruota parte del mistero che accompagnerà i protagonisti nella stagione. A trovarla svenuta nel bosco è Francesco, che prende a cuore la sua situazione ed inizia ad indagare per scoprire chi sia la ragazza e da dove arrivi.

Nei boschi, il protagonista incontra anche la piccola Lara, sua figlia, una bambina che non parla ma che tiene in mano una croce, la stessa che indossava Emma (Pilar Fogliati), la moglie di Francesco da poco scomparsa. Il protagonista crede che Emma sia legata alle due donne ed, anche per questo, decide di aiutarle e di non partire più, come aveva inizialmente pensato di fare.

Christoph (Carlo Cecchi), la leggenda

Diventato famoso negli anni Novanta per le sue numerose scalate, ma anche per aver attraversato in slitta l’Antartico e per aver disceso in canoa il Rio delle Amazzoni. E’ un amico di vecchia data di Francesco, che salverà quando questo finirà in una brutta situazione.

Vive in una baita, tra le montagne del Cadore, insieme ad un’aquila. Uomo solitario, scenderà a Valle quando la compagnia mineraria australiana che ha intenzione di distruggere il bosco per estrarre del nichel sembra intenzionata a non fermarsi davanti a niente e nessuno.

Elda (Anna Dalton), l’ecologista

Dopo che Eva (Rocío Muñoz Morales) ha lasciato Vincenzo per dedicarsi alla carriera, Nappi ha conosciuto Elda (Anna Dalton), con cui vive in un appartamento del condominio da lei gestito a San Vito di Cadore insieme alla figlia Mela. Elda è gentile ed innamorata, ma ossessionata da un ecologismo radicale.

Per questo, costringe Vincenzo a seguire delle rigide regole per rispettare il più possibile l’ambiente, come tirare lo sciacquone del bagno una volta al giorno. Una donna onesta e che Mela adora: sarà difficile, quindi, per Vincenzo capire quali siano i suoi veri sentimenti per lei.

Caterina (Serena Iansiti), la finta ecologista

A differenza di Elda, Caterina (Serena Iansiti) fa l’ecologista solo per lavoro: è infatti una consulente ecologica che cerca di abbindolare strampalate idee ai suoi ricchi clienti per di guadagnare lei. Vincenzo la smaschera subito: i due si conoscono da Nello Il Re del Pollo, il luogo “proibito” in cui il Commissario si reca di nascosto da Elda. Vincenzo capisce così che ha a che fare con una imbonitrice, ma il suo carattere esuberante e ribelle, sebbene dica ad alta voce di non sopportarla e non volerla vedere più, lo attira molto.

Enrico (Luca Chikovani), il finto duro

Figlio del manager al lavoro sulla miniera, Enrico (Luca Chikovani) è un ragazza apparentemente duro e viziato, con tanto di autista personale e poca propensione a socializzare con i suoi coetanei. La sua durezza è però soltanto una barriera, che ha messo per nascondere un segreto doloroso, una strana malattia che nasconde. Sarà Isabella a farlo aprire: la ragazza metterà anche in dubbio i suoi sentimenti per il suo ragazzo Giorgio (Filippo De Carli).