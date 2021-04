Dubbi, misteri, voglia di partire ma anche di restare: nella mente di Francesco Neri (Daniele Liotti), protagonista di Un Passo dal Cielo 6, c’è tutto questo, come si potrà vedere nella seconda puntata della fiction di Raiuno in onda questa sera, giovedì 8 aprile 2021, alle 21:25.

Cosa succede nella seconda puntata di Un Passo dal Cielo 6?

Nella puntata, “Sogni e ossessioni”, a San Vito di Cadore arriva, aspirante poliziotta. Il suo debutto nelle Forze dell’Ordine è al cardiopalma: la giovane salva infatti(Giusy Biscemi) da una bomba che sembra fosse destinata a(Enrico Ianniello).

Il Commissariato e Francesco, che ha accettato l’incarico che l’amico gli ha offerto, si mettono così ad indagare su chi potrebbe avere posizionato l’esplosivo, scoprendo che potrebbero essercene altri, con indizi che riconducono alla vecchia miniera, al centro di uno scontro tra le persone del luogo e la compagnia australiana che vuole sradicare parte della foresta per costruire una strada di accesso alla miniera stessa.

Per il protagonista, è l’occasione per trovare l’equilibrio tra la voglia di partire e lasciare alle spalle le montagne dopo la morte di Emma (Pilar Fogliati) ed il desiderio di restare a fianco del suo amico e della sua famiglia.

A questo proposito, Vincenzo si trova diviso tra due problemi legati alla sua vita privata: da una parte la nostalgia della piccola Mela per la madre Eva (Rocío Muñoz Morales), che è da tempo partita per inseguire i suoi sogni professionali; dall’altra le truffe di Carolina (Serena Iansiti), che lo affascina ma che al tempo stesso lo innervosisce per il suo comportamento.

Un Passo dal Cielo 6, streaming

Si può vedere Un Passo dal Cielo 6 in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.