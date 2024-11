In esclusiva su Mediaset Infinity il sequel del 2023 di Un Paso Adelante, che riporta in tv alcuni storici personaggi e ne introduce di nuovi, sempre all’insegna del ballo

Un gruppo di ballerini, un sogno e la Spagna: il pensiero va subito a Un Paso Adelante Next, con l’aggiunta di quella parola finale che ci fa capire che stiamo parlando dell’atteso sequel della fortunata serie tv andata in onda in Patria dal 2002 al 2005 e da noi su Italia 1 dal 2004 al 2006. A 19 anni di distanza dal finale in Spagna, ecco riaprirsi le porte della Scuola di Arti Sceniche Carmen Arranz, dove sono nuovamente ambientate le vicende dei nuovi episodi. Un cast rinnovato, ma non mancano i graditi ritorni: volete saperne di più? Proseguite nella lettura!

Dove vedere Un Paso Adelante Next?

La serie tv, come anticipato da TvBlog, è un’esclusiva di Mediaset Infinity, dove mercoledì 27 novembre 2024 sono caricati e visibili gratuitamente i primi quattro episodi della prima stagione. I restanti quatto episodi sono caricati mercoledì 4 dicembre.

Un Paso Adelante Next in tv

Per ora, Mediaset non ha programmato la messa in onda televisiva della serie tv, ma non è detto che prossimamente gli episodi non vadano in onda sul piccolo schermo, magari proprio su Italia 1, che trasmise la serie originale.

Un Paso Adelante Next, trama

Rober (Miguel Ángel Muñoz) torna a Madrid dopo aver trascorso quindici anni a Miami. In Spagna è deciso a riportare allo splendore la Scuola di Arti Sceniche Carmen Arranz, dove ha studiato, allestendo un musical con i giovani allievi di oggi.

Per farlo, Rober si fa aiutare dagli insegnanti della scuola, tra cui compaiono due sue vecchie conoscenze, Silvia (Monica Cruz) e Lola (Beatriz Luengo), ma anche la mitica preside che dà il nome alla scuola (Lola Herrera). Rivedremo anche Adela Ramos (Natalia Millán), insegnante di danza classica della serie madre.

Un Paso Adelante Next, il cast

Il cast della serie tv è in gran parte composto da nuovi attori ed attrici nonché ballerini, ma ci sono anche alcuni interpreti provenienti dalla serie originale.

I ritorni

Miguel Ángel Muñoz è Rober;

è Rober; Monica Cruz è Silvia Jáuregui;

è Silvia Jáuregui; Beatriz Luengo è Lola Fernández;

è Lola Fernández; Lola Herrera è Carmen Arranz;

è Carmen Arranz; Natalia Millán è Adela Ramos.

I nuovi allievi

Almudena Salort è Lala;

è Lala; Karina Soro è Tara;

è Tara; Alex Medina è Suso;

è Suso; Nuno Gallego è Darìo.

I nuovi insegnanti

Marta Guerras è Sira;

è Sira; Lucas Velasco è Luiso.

Un Paso Adelante Next, quante puntate sono?

In tutto, gli episodi della prima stagione sono otto, ciascuno della durata di circa 50 minuti. Mediaset Infinity rende disponibili i primi quattro il 27 novembre e i restanti quattro il 4 dicembre.

Un Paso Adelante Next, le storie

Su Mediaset Infinity sono anche disponibili dei mini episodi di 5-8 minuti di avvicinamento alla serie vera e propria, in cui si raccontano le storie dei protagonisti vecchi e nuovi.

Un Paso Adelante Next 2 si farà?

La serie tv è stata distribuita in Spagna nella primavera-estate 2023. Dopo l’uscita di tutti gli episodi, non ci sono state notizie circa una seconda stagione.