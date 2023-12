Continua la proposizione da parte di Raidue di film-tv a tema natalizio. Questa sera, giovedì 21 dicembre 2023, alle 21:20 va in onda Un Natale Spettacolare, produzione statunitense del 2022 che accompagnerà i telespettatori e le telespettatrici in un viaggio fino alla fine degli anni Cinquanta, tra balli, sogni ed, ovviamente, lo spirito natalizio. Curiosi di saperne di più? Siete nel posto giusto: continuate a leggere!

Un Natale Spettacolare, la trama

Nel presente, una giovane ragazza è indecisa se partecipare o no ad un provino per un balletto. Sua nonna, per spronarla, le racconta una storia che la riguarda. Facciamo così un salto indietro nel tempo, nel 1958: Maggie Bingham (Ginna Claire Mason), questo il nome della nonna della ragazza, vive a Filadelfia con la famiglia, appartenente all’alta società dell’epoca.

Il futuro di Maggie sembra essere già segnato e deciso dai suoi genitori: sposerà un giovane su loro approvazione e diventerà la madre dei loro figli. Maggie, però, non è innamorata di quel ragazzo ed ha altri sogni: vorrebbe fare la ballerina.

Poco prima del matrimonio decide, per gioco, di sostenere un provino per entrare a fare parte delle mitiche Rockettes, compagnia di ballo di New York. Quando scopre di averlo superato, decide di tentare il tutto per tutto e, mentendo a genitori e fidanzato, va a New York.

Qui vive negli appartamenti riservati alle ballerina della compagnia, facendo amicizia con altre ragazze, tra cui Sofia (Sara Gallo). Inizia così gli allenamenti per esibirsi al mitico Radio City Music Hall di New York, dove le Rockettes, una volta all’anno, tengono lo spettacolo “Christmas Spectacular”.

Quella che sembra essere una parentesi folle per la protagonista, potrebbe diventare un futuro più concreto. Soprattutto quando incontra il fotografo John (Derek Klena) che, come Maggie, si trova diviso tra i suoi sogni e ciò che vuole per lui la sua famiglia. La bugia di Maggie, però, rischia di essere scoperta: a quel punto, la giovane ballerina deve decide se tornare a casa o sfidare la propria famiglia e la società di quel tempo.

Un Natale Spettacolare, il cast

Tra i componenti del cast del film-tv, da segnalare la presenza di Ann-Margret, attrice e cantante svedese naturalizzata statunitense, candidata due volte al Premio Oscar per “Conoscenza carnale” e per “Tommy”, ma anche Carolyn McCormick, che per anni ha interpretato Elizabeth Olivet in Law & Ordern e Derek Klena, visto in Pretty Little Liars: Original Sin.

Ginna Claire Mason è Maggie Bingham

Sara Gallo è Sofia

Derek Klena è John

Ann-Margret è nonna Maggie

Carolyn McCormick è Elisabeth Bingham

Byron Jennings è Grant Bingham

Tiffany Denise Hobbs è Alice

Ruth Gottschall è Rose

Torsten Johnson è Maxwell

Un Natale Spettacolare, curiosità

Il film-tv è andato in onda negli Stati Uniti, su Hallmark Channel, il 27 novembre 2022 con il titolo “A Holiday Spectacular”, chiaro riferimento a “Christmas Spectacular”, lo spettacolo che le Rockettes tengono veramente ogni anno al Radio City Music Hall di New York. Il film-tv si prende qualche libertà anacronistica (ad esempio, la prima ballerina afroamericana delle Rockettes risale agli anni Ottanta e non alla fine degli anni Cinquanta). La sceneggiatura è di Julie Sherman Wolfe, mentre la regia è di John Putch.

Un Natale Spettacolare, dov’è girato?

La location principale del film-tv è New York, con alcune scene girate all’interno del Radio City Music Hall.

Dove vedere Un Natale Spettacolare?

Oltre che durante la messa in onda su Raidue, è possibile vedere Un Natale Spettacolare in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.