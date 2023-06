Una vicenda che ha dell’incredibile ma che è tratta da una storia realmente accaduta è alla base di Un marito sospetto, il film-tv in onda su Raiuno questa sera, martedì 6 giugno 2023, alle 21:30. La vita di una famiglia e di una donna cambia irrimediabilmente quando in lei si insinua il sospetto che chi ha sposato non sia chi le ha detto di essere. Se volete saperne di più, proseguite nella lettura.

Un marito sospetto, la trama

Alice Kertez (Laurence Arné) vive una vita serena a fianco del marito Thomas (Kad Merad) e del figlio Romain (Gaspard Pasquet) nella provincia francese. Una vita che sta per cambiare per sempre quando il capo della Polizia Sophie Lancelle (Géraldine Pailhas) bussa alla loro porta.

Secondo Sophie, infatti, Thomas non è chi dice di essere, ma in realtà sarebbe un pericoloso serial killer che quindici anni prima avrebbe sterminato la propria famiglia per poi sparire nel nulla e crearsi una nuova identità. Alice cerca in ogni modo di convincersi che la Polizia si stia sbagliando, ma il sospetto che Thomas sia davvero un assassino è ormai parte dei suoi pensieri. Più convinta, invece, Sophie, che sta dando da anni la caccia all’assassino ed ora crede di averlo trovato.

Le similitudini tra Thomas e l’assassino aumentano, sebbene l’uomo abbia sempre detto di avere vissuto un’infanzia difficile in Russia. Alice parla anche con la madre dell’assassino per cercare di venirne a capo, mentre la stampa pone la sua vita e quella del figlio sotto gli occhi di tutti.

Un marito sospetto, finale

-ATTENZIONE: SPOILER-

Tutto sembra risolversi quando un testimone conferma l’infanzia vissuta in Russia di Thomas, di cui Sophie non aveva prove. Se non fosse che Sophie scopre che il testimone è stato pagato per mentire dalla madre dell’assassino. Romain, intanto, trova tra le cose del padre una foto della famiglia uccisa: capisce così che Thomas è effettivamente l’assassino ricercato dalla Polizia.

Alice e il figlio decidono di scappare, ma vengono sorpresi da Thomas, che li porta a casa della madre. Qui l’uomo è ad un passo dall’ucciderli, ma viene fermato da Sophie, che ha seguito la donna e suo figlio grazie al Gps dei telefoni. Tra Sophie e Thomas parte una colluttazione, ma l’uomo viene ucciso da Alice, che gli spara usando la pistola della poliziotta.

Un marito sospetto, quante puntate sono?

In Francia il film-tv è stato trasmesso in due puntate, ciascuno della durata di circa 50 minuti, su Tf1 nel 2019. In Italia, invece, Raiuno lo manda in onda in un’unica serata.

Un marito sospetto, il cast

Nel cast spicca la presenza di Kad Merad, attore noto soprattutto per ruoli comici, come quelli in “Giù al Nord” o “Il piccolo Nicolas e i suoi genitori”, ma spesso ha recitato anche parti drammatiche.

Laurence Arné è Alice Kertez

Kad Merade è Thomas Kertez

Gaspard Pasquet è Romain Kertez

Géraldine Pailhas è Sophie Lancelle

Jean-Philippe Puymartin è Vicenzi

Julie-Anne Roth è Virginie Plouermel

Un marito sospetto, la storia vera

Il film-tv diretto da Christophe Lamotte e con titolo originale “La Part du soupçon” (“La parte del sospetto”) prende spunto da due fatti di cronaca realmente accaduti. Uno è quello di John List, che nel 1971, nel New Jersey, ha sterminato la moglie, la madre ed i suoi tre figli in maniera lucida e pianificata. L’uomo è riuscito quindi a sfuggire alla Polizia per 18 anni, fino al suo arresto ed alla condanna all’ergastolo.

Ma la pellicola trae anche ispirazione da un fatto di cronaca francese, quello con al centro Xavier Dupont de Ligonnès, la cui famiglia (composta da moglie e quattro figli) è stata uccisa, con i corpi seppelliti nel giardino di casa, a Nantes. I sospetti sono dubito caduti sull’uomo, che però ha dichiarato in alcune lettere che la famiglia si era unita ad un gruppo religioso. Una versione dei fatti mai considerata vera dalla Polizia, che ancora oggi è sulle tracce dell’uomo.

Un marito sospetto, dov’è girato?

La produzione ha scelto come location la città di Vannes, che si trova nella regione della Bretagna, e nel Morbihan.

Un marito sospetto, trailer

"Perché sono qui? Sono accusato di che cosa?"#UnMaritoSospetto, tratto da una storia vera, martedì #6giugno in prima serata #Rai1 👉 Alice e Thomas hanno una vita serena. Le loro vite vengono sconvolte quando la polizia sospetta che Thomas sia un assassino, scomparso anni prima dopo aver ucciso la sua famiglia. Posted by Radiocorriere Tv on Monday, June 5, 2023

Un marito sospetto su RaiPlay

Oltre che durante la messa in onda su Raiuno, è possibile vedere Un marito sospetto su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.