Una vacanza in un incantevole luogo della nostra Italia diventa occasione per trovare un nuovo amore, nel film-tv Un’estate all’isola d’Elba, che Raidue propone questa sera, martedì 6 giugno 2023, alle 21:20. Un film tedesco che fa parte di un ciclo di produzioni tutte accomunate dall’ambientazione estiva. Curiosi di saperne di più? Proseguite nella lettura!

Un’estate all’isola d’Elba, trama

Maja (Regula Grauwiller) è separata da due anni da Thorsten (Janek Rieke), ma i due hanno mantenuto buoni rapporti tanto da trascorrere ancora le vacanze in coppia, insieme ai due figli Anton (Henry Horn) ed Erik (Levis Kachel). La loro nuova meta è l’isola d’Elba, in Toscana.

Qui, però, l’unica ad essere affascinata dai luoghi visitati è Maja: Thorsten è impegnato con il lavoro, mentre i figli sono sempre attaccati allo smartphone e pensano alle loro ragazze rimaste in Germania. Per questo, quando l’ex marito deve tornare a casa, la donna decide di mandare con lui Anton ed Erik e di rimanere da sola.

La protagonista vuole trascorrere un’avventura, ma presto non sarà sola: accetta infatti l’invito dell’italiano Lorenzo (Robert Schupp), incontrato su un traghetto, a trascorrere le vacanze nel campeggio di lusso immerso nella natura di sua proprietà.

Un’estate all’isola d’Elba, quante puntate sono?

In realtà, trattandosi di un film-tv, la storia raccontata ha la durata di una sola puntata, della durata di circa 100 minuti.

Un’estate all’isola d’Elba, cast

Regula Grauwiller è Maja

Robert Schupp è Lorenzo

Janek Rieke è Thorsten

Henry Horn è Anton

Levis Kachel è Erik

Emelie Kundrun è Bianca

Antonio Di Mauro è Alessandro

Michele Oliveri è Eduardo

Hendrik Heutmann è Thilo

Il film-tv è stato girato da Jophi Ries ed è stato scritto da Birgit Maiwald.

Il ciclo “Un’estate a…”

Il film-tv è il 35esimo film-tv che fa parte del ciclo “Un’estate a…”, prodotto da ZDF e cominciato nel 2009. Ogni film racconta una storia legata ad un viaggio estivo in varie località. Alcuni film sono stati girati anche in Italia, scegliendo come location, Amalfi, la Sicilia, la Toscana, l’Alto Adige ed il lago di Garda. Sulla televisione nostrana sono andati in onda ad oggi 18 film-tv su 42 prodotti.

Un’estate all’isola d’Elba su RaiPlay

Oltre che durante la messa in onda su Raidue, è possibile vedere Un’estate all’isola d’Elba in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.