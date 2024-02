La stagione delle serie tv Sky Original prosegue dopo la pausa di gennaio con un nuovo titolo: Un Amore, che non poteva non andare in onda nel mese di San Valentino, sarà trasmesso da venerdì 16 febbraio 2024 su Sky, appunto, e in streaming su NOW. Per questo, oggi, lunedì 12 febbraio, alle 12:00, si tiene una conferenza stampa al cinema Barberini di Roma.

Presenti i protagonisti Stefano Accorsi, Micaela Ramazzotti, Luca Santoro e Beatrice Fiorentini, il regista Francesco Lagi e l’headwriter Enrico Audenino. La storia di Un amore ha come protagonisti Alessandro (Accorsi) e Anna (Ramazzotti) che, poco più che maggiorenni, si conoscono casualmente durante un viaggio Interrail in Spagna negli anni Novanta.

I due si innamorano subito:le loro vite però sono molto più complicate del destino che li ha uniti e presto i due sono costretti a separarsi. Negli anni restano legati da un intenso rapporto epistolare, senza riuscire mai a trovare il coraggio di vedersi.

La serie, in sei episodi (e in onda in tre serate) è prodotta da Sky Studios e Cattleya, parte di ITV Studios, con il Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo e con il sostegno della Regione Emilia-Romagna, attraverso Emilia-Romagna Film Commission.