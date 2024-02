Un Amore, Alessandro Tedeschi e Ottavia Piccolo: “Teresa non è una mamma…mammosa”

Nel cast di un Amore, la nuova serie tv disponibile su Sky e NOW dal 16 febbraio e composta da 6 episodi, troviamo anche Ottavia Piccolo e Alessandro Tedeschi nei panni rispettivamente di Teresa mamma di Alessandro (Stefano Accorsi/Luca Santoro) e Guido, marito di Anna (Micaela Ramazzotti/Beatrice Fiorentini). Durante la presentazione a Roma della serie abbiamo avuto modo di intervistare i due attori che ci hanno raccontato qualcosa in più dei loro personaggi e dell’amore.

Nel corso delle prime puntate, il giovane Alessandro dice che sapendo quando la mamma ha bisogno di restare da sola, si allontana e parte, Ottavia Piccolo prova a raccontarci chi è Teresa:

“Una mamma amorevole ma che ha sempre mantenuto i suoi spazi e questo ha dato al figlio una sicurezza nella vita, che invece poi scopriamo non è così perfetta come lei anche pensava. Essendo una madre anche io spero di aver dato a mio figlio degli spazi di libertà. Però una madre sa che ha sbagliato comunque che i figli qualcosa rimproverano. Perchè non sai mai, devi conoscere l’altra persona, un figlio pensi di conoscerlo ma è sempre una persona a qualsiasi età. Teresa l’abbiamo mantenuta un po’ fredda, non una mamma mammosa”.

Alessandro Tedeschi è invece Guido, il marito di Anna un uomo che prova sempre a sostenere e supportare gli altri: “Guido ha la maturità emotiva cui io ambisco” dice Tedeschi. “Mi piacerebbe avere un giorno un briciolo della sua maturità emotiva. Un uomo meraviglioso, magari è un po’ confusionario, indolente su alcune cose, ha la capacità di trasformarsi e di intuire le piccole zone d’ombra di Anna e trovare, magari anche senza ottenerle, delle soluzioni.”

La serie si chiama un Amore con un articolo indeterminativo usato per abbracciare i tanti volti di questo strano sentimento. Secondo Ottavia Piccolo “l’amore è una cosa meravigliosa…c’è anche un film. Sono tanti amori, a seconda delle età, dei momenti, delle persone, si possono trasformare. Quando si hanno 20 anni l’amore è uno, è quella cosa di cui siamo innamorati. Mozart fa dire sono innamorato di tutte le donne perché sono innamorato dell’amore. Poi si cresce si cambia e può essere anche un’amicizia”

Mentre per Alessandro Tedeschi: “C’è un grande conflitto tra l’amore romantico e quello reale nel rapporto con una persona che dura da tanti anni, che non bisogna confondere e sovrapporre. Ma secondo me l’amore è darsi all’altro, quando si hanno le antenne sensibili verso l’altro, parliamo di amore. “