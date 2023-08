Oggi, venerdì 18 agosto 2023, alle 16:45 su Canale 5 va in onda l’ultima puntata di Un altro domani (“Dos vidas” il titolo originale), la soap opera spagnola che la rete ammiraglia Mediaset ha mandato in onda a partire dal giugno del 2022.

Un altro domani è stata trasmessa in Spagna dal 2021 al 2022 su La 1, per un totale di 255 puntate: dopo aver mandato in onda la soap durante tutta l’estate, la serie è stata promossa nel palinsesto autunnale, e quindi ha continuato ad andare in onda anche in questi mesi, fino alla sua conclusione.

La serie ha raccontato la storia di due giovani donne, Julia (Laura Ledesma) e Carmen (Amparo Piñero). La prima vive nella Madrid di oggi ed in cerca della verità sulle proprie origini, la seconda ha vissuto nella Guinea Spagnola degli Anni Cinquanta. Nonostante la distanza temporale, le due sono legate dal fatto di essere nipote e nonna.

CLICCA QUI PER LEGGERE LE ANTICIPAZIONI DELLA SETTIMANA DAL 14 AL 18 AGOSTO 2023 DI UN ALTRO DOMANI

Un altro domani, anticipazioni ultima puntata del 18 agosto 2023

Nel tentativo di impedire a Victor (Jòn Lopez) di commettere una follia, Carmen preme accidentalmente il grilletto e lo uccide. Patricia (Silvia Acosta) prova subito a sfruttare la situazione facendo ricadere su Carmen la responsabilità dell’accaduto, come se fosse stato deliberato.

Carmen scappa, ma appena Francisco (Sebastiàn Haro) scopre cos’è successo aiuta la figlia a fuggire con la prima nave. Enoa (Edith Martínez Val) racconta tutta la verità, ignorando le minacce di Patricia, così quest’ultima viene finalmente arrestata.

Kiros (Ivan Mendes) decide di non partire con Carmen per impedire a Ventura (Iago Garcìa) di trovarla prima che la sua nave salpi. Tirso (Oliver Ruano) prova per l’ultima volta a chiedere a Julia se è davvero convinta a volersi sposare, ma lei non è intenzionata a cambiare idea.

Tuttavia, chi ci ha ripensato è proprio Leo (Juanlu Gonzales), che si eè reso conto che la promessa di rendersi felici a vicenda non è realizzabile, così le dice di no proprio sull’altare. Julia alla sera riesce finalmente ad avere un incontro con la nonna!

Come vedere Un altro domani su Mediaset Infinity

Non siete riusciti a vedere la puntata di oggi di Un altro domani e volete recuperarla per restare al passo con la messa in onda delle puntate in tv? Nessun problema: in vostro aiuto c’è Mediaset Infinity, la piattaforma streaming di Mediaset.

Su Mediaset Infinity, infatti, non solo è possibile vedere le puntate in diretta streaming, ma anche recuperare quelle già andate in onda. Cliccando qui potete seguire la diretta di Canale 5; a questo link, invece, la pagina ufficiale della serie tv, dove è possibile recuperare tutti gli episodi.