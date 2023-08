Anche oggi, mercoledì 9 agosto 2023, alle 16:45 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Un altro domani (“Dos vidas” il titolo originale), la soap opera spagnola che la rete ammiraglia Mediaset ha deciso di mandare in onda nei mesi estivi, in attesa del ritorno in autunno dei suoi programmi del daytime.

Un altro domani è stata trasmessa in Spagna dal 2021 al 2022 su La 1, per un totale di 255 puntate: dopo aver mandato in onda la soap durante tutta l’estate, la serie è stata promossa nel palinsesto autunnale, e quindi continuerà ad andare in onda anche nei prossimi mesi.

Ad ogni modo, la serie continua a raccontare la storia di due giovani donne, Julia (Laura Ledesma) e Carmen (Amparo Piñero). La prima vive nella Madrid di oggi ed in cerca della verità sulle proprie origini, la seconda ha vissuto nella Guinea Spagnola degli Anni Cinquanta. Nonostante la distanza temporale, le due sono legate dal fatto di essere nipote e nonna.

Un altro domani, anticipazioni puntata del 9 agosto 2023

Sergio (Miguel Barocca) ritorna a Robledillo, lasciando Julia e il resto degli abitanti a bocca aperta. Tutti lo trovano cambiato, ma la sua presenza turba molto Julia. Infatti, la ragazza, sospetta che l’ex marito sia tornato con delle intenzioni ben precise.

Il ritorno di Sergio in paese, però, non preoccupa soltanto Julia, ma anche Tirso (Olivero Ruano), che non riesce a fidarsi dell’uomo e sospetta che stia tramando qualcosa, e Leo (Juanlu Gonzales), il quale ha paura che questo ritorno improvviso possa influenzare la decisione di Julia riguardo alla sua proposta di matrimonio, alla quale la ragazza non ha ancora risposto. Mario esprime delle perplessità sulla permanenza di Manu a Robledillo.

L’uomo ha paura di non essere in grado di prendersi adeguatamente cura della nipote, ma Manu (Celia Sastre) lo supplica per poter restare lì con lui. In Guinea, Carmen, oltre ad avere il pensiero costante di dover tenere segreto il proprio matrimonio con Kiros (Iván Mendes), ora ha un’ulteriore preoccupazione: il padre.

Julia é arrabbiata perché Sergio considera il suo matrimonio con Leo una follia, un’opinione che non fa altro che confermare che il suo ex marito non sia venuto a trovarla con le migliori delle intenzioni. Intanto, Elena (Aida de la Cruz) è sempre più confusa riguardo la sua relazione con Tirso e chiede aiuto a Leo per schiarirsi le idee.

A Rio Muni, Carmen e Kiros soffrono immensamente perché consapevoli di non poter vivere il loro amore liberamente e, nonostante si siano ripromessi di non commettere alcuna imprudenza, l’attrazione tra loro è così forte che li pone in una situazione di pericolo.

Intanto, Patricia (Silvia Acosta) confessa a Carmen il profondo amore che prova per don Francisco (Sebastiàn Haro), il padre di quest’ultima. Carmen, però, non la vuole al fianco di suo padre. Linda (Esperanza Guardado) assiste a uno strano scambio tra Enoa (Edith Martínez Val) e un uomo misterioso, una situazione che la porta a pensare che la domestica possa essere vittima di pressioni o minacce.

