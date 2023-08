Anche oggi, martedì 8 agosto 2023, alle 16:45 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Un altro domani (“Dos vidas” il titolo originale), la soap opera spagnola che la rete ammiraglia Mediaset ha deciso di mandare in onda nei mesi estivi, in attesa del ritorno in autunno dei suoi programmi del daytime.

Un altro domani è stata trasmessa in Spagna dal 2021 al 2022 su La 1, per un totale di 255 puntate: dopo aver mandato in onda la soap durante tutta l’estate, la serie è stata promossa nel palinsesto autunnale, e quindi continuerà ad andare in onda anche nei prossimi mesi.

Ad ogni modo, la serie continua a raccontare la storia di due giovani donne, Julia (Laura Ledesma) e Carmen (Amparo Piñero). La prima vive nella Madrid di oggi ed in cerca della verità sulle proprie origini, la seconda ha vissuto nella Guinea Spagnola degli Anni Cinquanta. Nonostante la distanza temporale, le due sono legate dal fatto di essere nipote e nonna.

Un altro domani, anticipazioni puntata dell’8 agosto 2023

Dolores (María Blanco) confida a Carmen di averla seguita la sera precedente e di avere assistito al suo matrimonio con Kiros (Iván Mendes). Inizialmente la donna reagisce molto male e minaccia la figlia di denunciare Kiros alla guardia coloniale, ma dopo aver riflettuto a lungo, complice anche una vecchia lettera che le aveva inviato la tata Agustina, decide di concedere a Carmen il permesso di restare in Guinea e di vivere il suo amore.

Francisco (Sebastiàn Haro) sorprende Faustino (Adrián Expósito) e Linda (Esperanza Guardado) in atteggiamenti intimi. Manu (Celia Sastre) chiede perdono a Dani (Kenai White) per essere sparita, ora sta molto meglio ma non se la sente di spiegargli nei dettagli cos’ha avuto.

Dopo una lunga riflessione, Ribero (Mario Garcìa) comunica a Cloe (Gloria Camila Ortega) che ha deciso di lasciarla. A Robledillo fervono i preparativi per la manifestazione, che si terrà davanti all’assessorato alla salute per chiedere maggiori fondi per la sanità rurale. Julia decide di non partecipare e Leo (Juanlu Gonzales), per farle compagnia, le propone di fare un giro in bici.

Come vedere Un altro domani su Mediaset Infinity

Non siete riusciti a vedere la puntata di oggi di Un altro domani e volete recuperarla per restare al passo con la messa in onda delle puntate in tv? Nessun problema: in vostro aiuto c’è Mediaset Infinity, la piattaforma streaming di Mediaset.

Su Mediaset Infinity, infatti, non solo è possibile vedere le puntate in diretta streaming, ma anche recuperare quelle già andate in onda. Cliccando qui potete seguire la diretta di Canale 5; a questo link, invece, la pagina ufficiale della serie tv, dove è possibile recuperare tutti gli episodi.