Anche oggi, sabato 5 agosto 2023, alle 15:40 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Un altro domani (“Dos vidas” il titolo originale), la soap opera spagnola che la rete ammiraglia Mediaset ha deciso di mandare in onda nei mesi estivi, in attesa del ritorno in autunno dei suoi programmi del daytime.

Un altro domani è stata trasmessa in Spagna dal 2021 al 2022 su La 1, per un totale di 255 puntate: dopo aver mandato in onda la soap durante tutta l’estate, la serie è stata promossa nel palinsesto autunnale, e quindi continuerà ad andare in onda anche nei prossimi mesi.

Ad ogni modo, la serie continua a raccontare la storia di due giovani donne, Julia (Laura Ledesma) e Carmen (Amparo Piñero). La prima vive nella Madrid di oggi ed in cerca della verità sulle proprie origini, la seconda ha vissuto nella Guinea Spagnola degli Anni Cinquanta. Nonostante la distanza temporale, le due sono legate dal fatto di essere nipote e nonna.

CLICCA QUI PER LEGGERE LE ANTICIPAZIONI DELLA SETTIMANA DAL 30 LUGLIO AL 5 AGOSTO 2023 DI UN ALTRO DOMANI

Un altro domani, anticipazioni puntata del 5 agosto 2023

I cittadini di Robledillo vengono a sapere che uno dei due medici del paese andrà in pensione e non verrà sostituito. Oltre a questo, l’ambulatorio chiuderà il pomeriggio restando aperto solo il martedì e il giovedì pomeriggio. Perciò Julia, Tirso (Oliver Ruano), Elena (Aida de la Cruz) e Leo (Juanlu Gonzales) si uniscono per studiare una soluzione e andare a parlare col sindaco.

Nel frattempo, Diana (Cristina de Inza) scopre che all’hotel è stato organizzato un happy hour e va su tutte le furie quando scopre che l’evento è stato pubblicizzato da Leo sul suo giornale. Perciò Diana prima si infuria con Cloe (Gloria Camila Ortega) e poi con Leo, colpevoli di aver agito alle sue spalle.

A Rio Muni, Linda (Esperanza Guardado) decide di rivelare i propri sentimenti a Faustino (Adrián Expósito), mentre Carmen ha un’aspra discussione con sua madre e la incolpa di essere stata assente nei momenti in cui la ragazza aveva più bisogno di lei.

Ma Dolores (Maria Blanco) le confida di averla raggiunta solo ora in quanto ha grossi problemi con Martin, il fratello diciottenne di Carmen. Dani (Kenai White) sorprende Elena e Tirso intenti a baciarsi, così Elena poco dopo decide di dargli delle spiegazioni.

Anche Julia sorprende la nuova coppia e per sbaglio si lascia scappare la notizia con Ribero (Mario Garcìa) e Cloe. La voce arriva all’orecchio di Tirso, che non la prende molto bene. Cloe e Ribero vanno a vedere la prima casa, la ragazza è entusiasta mentre lui non sa come dirle che non ha intenzione di convivere con lei.

Carmen non riesce a eludere la sorveglianza costante di Dolores e dovrà rimandare ancora l’agognato incontro con Kiros (Ivàn Mendes). Eko (Thomas King) è molto preoccupato per Enoa (Edith Martinez Val), teme che la donna stia male e non dica niente per paura di perdere il lavoro.

Eko ne parla con Kiros e insieme decidono di rivolgersi a un medico per aiutarla. Intanto Enoa riceve un pacco anonimo, contenente delle interiora di animale. Victor (Jòn Lopez) scopre che l’arma usata per uccidere sua madre è molto simile a quella di Ventura (Iago Garcìa), ma la pistola è sparita. Ventura si giustifica fingendo di non saperne nulla.

Come vedere Un altro domani su Mediaset Infinity

Non siete riusciti a vedere la puntata di oggi di Un altro domani e volete recuperarla per restare al passo con la messa in onda delle puntate in tv? Nessun problema: in vostro aiuto c’è Mediaset Infinity, la piattaforma streaming di Mediaset.

Su Mediaset Infinity, infatti, non solo è possibile vedere le puntate in diretta streaming, ma anche recuperare quelle già andate in onda. Cliccando qui potete seguire la diretta di Canale 5; a questo link, invece, la pagina ufficiale della serie tv, dove è possibile recuperare tutti gli episodi.