Anche oggi, venerdì 4 agosto 2023, alle 16:45 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Un altro domani (“Dos vidas” il titolo originale), la soap opera spagnola che la rete ammiraglia Mediaset ha deciso di mandare in onda nei mesi estivi, in attesa del ritorno in autunno dei suoi programmi del daytime.

Un altro domani è stata trasmessa in Spagna dal 2021 al 2022 su La 1, per un totale di 255 puntate: dopo aver mandato in onda la soap durante tutta l’estate, la serie è stata promossa nel palinsesto autunnale, e quindi continuerà ad andare in onda anche nei prossimi mesi.

Ad ogni modo, la serie continua a raccontare la storia di due giovani donne, Julia (Laura Ledesma) e Carmen (Amparo Piñero). La prima vive nella Madrid di oggi ed in cerca della verità sulle proprie origini, la seconda ha vissuto nella Guinea Spagnola degli Anni Cinquanta. Nonostante la distanza temporale, le due sono legate dal fatto di essere nipote e nonna.

Un altro domani, anticipazioni puntata del 4 agosto 2023

Dolores (Maria Blanco) e Francisco (Sebastiàn Haro), nonostante la piacevole serata romantica, decidono di restare con i piedi per terra. Enoa (Edith Martinez Val) comunica a Carmen che Kiros (Ivàn Mendes) ha organizzato il loro matrimonio e l’aspetta nella giungla a mezzanotte.

Carmen è molto emozionata, ma Dolores continua a starle con gli occhi puntati e le impedisce di uscire per raggiungere Kiros. Ventura (Iago Garcìa) ha organizzato un evento privato al Rio Club e appena vede Faustino (Adrián Expósito) non perde l’occasione per prenderlo in giro. A fine serata, Linda (Esperanza Guardado) cerca di confortarlo e i due entrano in intimità e si confidano la loro passione reciproca.

Ventura inizia a pensare che potesse essere Angel l’amante di Ines (Bárbara Oteiza). Victor (Jòn Lopez) è convinto che si sbaglia, ma il padre non sente ragioni. Tra Leo (Juanlu Gonzales) e Diana (Cristina de Inza) le cose continuano ad andare molto male e Julia è molto risentita dal loro comportamento.

I ragazzi organizzano, di nascosto da Julia, una festa in bottega ma lei rientra all’improvviso e li sorprende. Julia, spronata da Leo, decide di riprendere il progetto della linea di accessori ed Elena (Aida de la Cruz) accoglie la notizia con grande entusiasmo.

Anche se, tutta questa felicità, non quadra molto a Julia, perché sospetta che possa avere qualcosa a che fare con Tirso. Infatti, Elena e Tirso stanno instaurando un legame sempre più intimo tra di loro. Dani (Kenai White) chiede a Julia di non raccontare a Mario della festa clandestina organizzata da Manu all’interno della bottega.

Il ragazzo, intanto, comincia a notare una strana tristezza in Manu. Teme che possa esserci rimasta male per quanto avvenuto tra lui e Cloe (Gloria Camila Ortega) durante la festa in bottega e decide di raccontarle qualcosa sul loro passato.

Nonostante gli sforzi fatti da Diana, gli incassi dell’hotel stentano ad aumentare. Ribero (Mario Garcìa) accetta di andare a convivere con Cloe. In Guinea, Dolores sorprende Carmen nel tentativo di fuggire di casa nel cuore della notte per incontrare Kiros. Così decide di restare a dormire in camera della figlia per sorvegliarla.

