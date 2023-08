Anche oggi, giovedì 3 agosto 2023, alle 16:45 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Un altro domani (“Dos vidas” il titolo originale), la soap opera spagnola che la rete ammiraglia Mediaset ha deciso di mandare in onda nei mesi estivi, in attesa del ritorno in autunno dei suoi programmi del daytime.

Un altro domani è stata trasmessa in Spagna dal 2021 al 2022 su La 1, per un totale di 255 puntate: dopo aver mandato in onda la soap durante tutta l’estate, la serie è stata promossa nel palinsesto autunnale, e quindi continuerà ad andare in onda anche nei prossimi mesi.

Ad ogni modo, la serie continua a raccontare la storia di due giovani donne, Julia (Laura Ledesma) e Carmen (Amparo Piñero). La prima vive nella Madrid di oggi ed in cerca della verità sulle proprie origini, la seconda ha vissuto nella Guinea Spagnola degli Anni Cinquanta. Nonostante la distanza temporale, le due sono legate dal fatto di essere nipote e nonna.

Un altro domani, anticipazioni puntata del 3 agosto 2023

Elena (Aìda de la Cruz), sopraffatta dagli attriti con suo figlio, chiede a Julia di parlargli. Alla fine, sarà Tirso (Oliver Ruano) a fare la mossa decisiva di cui madre e figlio avevano chiaramente bisogno per riavvicinarsi come si deve.

La complicità tra Tirso ed Elena è sempre più forte e li fa sentire sempre più come una famiglia. Gli abitanti di Robledillo continuano a non frequentare l’hotel, ma Diana (Cristina de Inza) si ostina a non cedere. È convinta che torneranno sui loro passi.

Intanto, Cloe (Gloria Camila Ortega) é sempre più preoccupata per il suo posto di lavoro. A Rio Muni, Carmen riflette sulla proposta di matrimonio di Kiros (Ivàn Mendes): desidera con tutta sé stessa sigillare la loro storia d’amore proibita, ma detesta l’idea di farlo per poi tornare in Spagna senza di lui e con il cuore infranto.

Nel frattempo, Linda (Esperanza Guardado) prova a riallacciare i rapporti con il noioso Mariano pur di contrastare la forte attrazione che ha per Faustino (Adrián Expósito). Carmen accetta di sposare Kiros, ma Dolores (Marìa Blanco) è determinata a portarla con sé a Madrid. Sfogandosi con Enoa (Edith Martínez Val), Carmen capisce che l’unico modo per cambiare le sorti del suo destino è convincere sua madre a restare nella colonia, così organizza al Rio Club una cena romantica per i suoi genitori.

Linda è sempre più infatuata di Faustino, e chiaramente il giovane ricambia, ma entrambi non fanno altro che litigare! Elena sprona Tirso a riallacciare l’amicizia con Julia. Tirso invita lei e Leo (Juanlu Gonzales) a cena, ma Julia è palesemente infastidita dalla sua complicità con Elena.

Manu (Celia Sastre) suggerisce a Ribero (Mario Garcìa) di festeggiare l’anniversario del suo gruppo nella bottega, di nascosto da Julia. Dani (Kenai White) non è d’accordo con quella idea, anche perché si è appena riappacificato con la madre e non vuole guai, ma Ribero sembra intenzionato a seguire il consiglio di Manu. Cloe (Gloria Camila Ortega) propone a Ribero di andare a vivere insieme, ma il ragazzo le dice chiaramente che non vuole bruciare le tappe.

