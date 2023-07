Anche oggi, sabato 29 luglio 2023, alle 15:40 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Un altro domani (“Dos vidas” il titolo originale), la soap opera spagnola che la rete ammiraglia Mediaset ha deciso di mandare in onda nei mesi estivi, in attesa del ritorno in autunno dei suoi programmi del daytime.

Un altro domani è stata trasmessa in Spagna dal 2021 al 2022 su La 1, per un totale di 255 puntate: dopo aver mandato in onda la soap durante tutta l’estate, la serie è stata promossa nel palinsesto autunnale, e quindi continuerà ad andare in onda anche nei prossimi mesi.

Ad ogni modo, la serie continua a raccontare la storia di due giovani donne, Julia (Laura Ledesma) e Carmen (Amparo Piñero). La prima vive nella Madrid di oggi ed in cerca della verità sulle proprie origini, la seconda ha vissuto nella Guinea Spagnola degli Anni Cinquanta. Nonostante la distanza temporale, le due sono legate dal fatto di essere nipote e nonna.

CLICCA QUI PER LEGGERE LE ANTICIPAZIONI DELLA SETTIMANA DAL 23 AL 29 LUGLIO 2023 DI UN ALTRO DOMANI

Un altro domani, anticipazioni puntata del 29 luglio 2023

Tirso (Oliver Ruano), che convive con Elena (Aìda de la Cruz) e Dani (Kenai White), scrive una bellissima lettera a Elena. È grazie ai suggerimenti di Leo (Juanlu Gonzales) che, durante la terapia, Tirso riesce a esprimere meglio i propri sentimenti e ad aprirsi di più con gli altri.

Julia scopre che Graciela Solano, l’autrice dei best seller che raccontano la vita di Mia Yako, è solo uno pseudonimo e che il vero autore dei romanzi è, in realtà, Mario (Chema Adeva). Leo suggerisce a Julia di pubblicare l’incredibile notizia sul giornale, ma la ragazza si rifiuta di farlo.

Don Francisco (Sebàstian Haro), malgrado l’opinione contraria della figlia, prende la decisione di far tornare Patricia (Silvia Acosta) a vivere insieme a loro. Angel (Iván Lapadula), dopo aver parlato con Victor (Jòn Lopez), si riappacifica con la madre facendole promettere che fra i due non ci saranno più segreti. Kiros (Iván Mendes) cerca in tutti i modi di avere un confronto con Carmen, ma lei lo respinge. Lui è sicuro dei suoi sentimenti, ma la ragazza sta affrontando un periodo complicato e non sa se quello che è successo tra loro sia reale o meno.

Nonostante Julia si impegni a mantenere il segreto di Mario, Diana (Cristina de Inza) fa sì che la parola si sparga in un batter d’occhio tra tutti gli abitanti di Robledillo, provocando lo stupore generale e una colossale sfuriata dello scrittore smascherato.

Intanto, i piani di Cloe (Gloriam Camila Ortega) per rimanere a lavorare in hotel sembrano fallire quando Diana scopre che lei e Ribero (Mario García) hanno fatto sparire l’annuncio per la ricerca di personale.

A Rio Muni Patricia si sente vittoriosa, mentre Carmen inizia a pensare di essere destinata a perdere ogni scontro con lei, e di dover cambiare rotta dedicandosi finalmente alla ricerca della propria felicità, magari al fianco di Kiros. Nel frattempo, Linda (Esperanze Guardado) comincia a temere che l’attrazione che prova per Faustino possa finire per farla soffrire, e decide di affrontare la situazione una volta per tutte parlandone con il diretto interessato.

Come vedere Un altro domani su Mediaset Infinity

Non siete riusciti a vedere la puntata di oggi di Un altro domani e volete recuperarla per restare al passo con la messa in onda delle puntate in tv? Nessun problema: in vostro aiuto c’è Mediaset Infinity, la piattaforma streaming di Mediaset.

Su Mediaset Infinity, infatti, non solo è possibile vedere le puntate in diretta streaming, ma anche recuperare quelle già andate in onda. Cliccando qui potete seguire la diretta di Canale 5; a questo link, invece, la pagina ufficiale della serie tv, dove è possibile recuperare tutti gli episodi.