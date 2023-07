Anche oggi, giovedì 27 luglio 2023, alle 16:45 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Un altro domani (“Dos vidas” il titolo originale), la soap opera spagnola che la rete ammiraglia Mediaset ha deciso di mandare in onda nei mesi estivi, in attesa del ritorno in autunno dei suoi programmi del daytime.

Un altro domani è stata trasmessa in Spagna dal 2021 al 2022 su La 1, per un totale di 255 puntate: dopo aver mandato in onda la soap durante tutta l’estate, la serie è stata promossa nel palinsesto autunnale, e quindi continuerà ad andare in onda anche nei prossimi mesi.

Ad ogni modo, la serie continua a raccontare la storia di due giovani donne, Julia (Laura Ledesma) e Carmen (Amparo Piñero). La prima vive nella Madrid di oggi ed in cerca della verità sulle proprie origini, la seconda ha vissuto nella Guinea Spagnola degli Anni Cinquanta. Nonostante la distanza temporale, le due sono legate dal fatto di essere nipote e nonna.

Un altro domani, anticipazioni puntata del 27 luglio 2023

Carmen, dopo un momento di confronto con Kiros (Ivàn Mendes), ha il sentore che la fiamma possa essere ancora accesa. Intanto, rivela a suo padre don Francisco (Sebastiàn Haro) i propri sospetti sul coinvolgimento di Patricia (Silvia Acosta) nella morte di Ines (Bàrbara Oteiza).

Dopo lo svenimento di sua madre mentre era in fabbrica, Angel (Iván Lapadula) cerca di ottenere una sua confessione con un ingegnoso stratagemma: anche lui pensa che possa essere coinvolta nella morte di Ines.

Intanto Julia, durante una conversazione con sua madre Diana (Cristina de Inza), si rende finalmente conto di essere innamorata di Tirso (Oliver Ruano) e rivela questi sentimenti a Leo (Juanlu Gonzales). Tuttavia, Leo chiede alla ragazza di provare a dimenticare il rivale e a innamorarsi perdutamente di lui.

Diana propone a Tirso di venderle l’hotel. Dani (Kenai White) confessa a Ribero (Mario García) di aver passato una piacevole nottata con Manu (Celia Sastre) a bere e ascoltare musica su un prato, ma crede che la ragazza si preoccupi troppo per suo zio Mario.

Julia sospetta che il libro “Le avventure di Mia Yaco” racconti in realtà la storia di sua nonna. Intanto, Tirso decide di vendere l’hotel a Diana, a patto che quest’ultima tenga Cloe (Gloria Camila Ortega) a lavorare per lei nell’albergo. Oltretutto, la ragazza deve vedersela anche con l’ira di Dani, il quale ha scoperto di essere stato tradito perché ora Manu è a conoscenza del fatto che lui sia trans.

In Africa, Patricia sta quasi per morire di fronte ad Angel, impassibile perché convinto che la madre stia fingendo. Carmen soccorre Patricia, salvandole la vita, ma facendo anche in modo che Francisco si preoccupi per la sua salute e disponga che la donna resti in casa con loro finché non starà meglio. Nel frattempo, Linda (Esperanza Guardado) deve affrontare le conseguenze del fatto che Faustino (Adrián Expósito) abbia convinto gli altri camerieri a lasciare il Rio Club.

Come vedere Un altro domani su Mediaset Infinity

Non siete riusciti a vedere la puntata di oggi di Un altro domani e volete recuperarla per restare al passo con la messa in onda delle puntate in tv? Nessun problema: in vostro aiuto c’è Mediaset Infinity, la piattaforma streaming di Mediaset.

Su Mediaset Infinity, infatti, non solo è possibile vedere le puntate in diretta streaming, ma anche recuperare quelle già andate in onda. Cliccando qui potete seguire la diretta di Canale 5; a questo link, invece, la pagina ufficiale della serie tv, dove è possibile recuperare tutti gli episodi.