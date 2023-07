Anche oggi, martedì 25 luglio 2023, alle 15:45 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Un altro domani (“Dos vidas” il titolo originale), la soap opera spagnola che la rete ammiraglia Mediaset ha deciso di mandare in onda nei mesi estivi, in attesa del ritorno in autunno dei suoi programmi del daytime.

Un altro domani è stata trasmessa in Spagna dal 2021 al 2022 su La 1, per un totale di 255 puntate: dopo aver mandato in onda la soap durante tutta l’estate, la serie è stata promossa nel palinsesto autunnale, e quindi continuerà ad andare in onda anche nei prossimi mesi.

Ad ogni modo, la serie continua a raccontare la storia di due giovani donne, Julia (Laura Ledesma) e Carmen (Amparo Piñero). La prima vive nella Madrid di oggi ed in cerca della verità sulle proprie origini, la seconda ha vissuto nella Guinea Spagnola degli Anni Cinquanta. Nonostante la distanza temporale, le due sono legate dal fatto di essere nipote e nonna.

Un altro domani, anticipazioni puntata del 25 luglio 2023

Dopo aver salutato il medico, Tirso (Oliver Ruano) confessa finalmente a Elena (Aìda de la Cruz) che gli è stata diagnosticata una leggera atassia e l’amica si offre di aiutarlo con la riabilitazione. Julia è molto preoccupata per lui, ma Tirso rifiuta il suo aiuto.

Faustino (Adrián Expósito), il cugino di Linda (Esperanza Guardado), vorrebbe che quest’ultima lo assumesse al Rio Club. Dopo svariate discussioni la donna accetta di farlo lavorare al club come cameriere di sala.

Patricia (Silvia Acosta) chiede ad Angel (Iván Lapadula) di intercedere per lei presso Don Francisco (Sebastiàn haro), ma il giovane è sempre più convinto che la madre sia la responsabile della morte di Ines (Bàrbara Oteiza).

Intanto, Carmen e Victor (Jòn Lopez) rompono il fidanzamento. Victor è disperato per la morte della madre e bisogni di stare da solo. Manu (Celia Sastre) continua a fingere di essere una ragazza timida e riservata agli occhi dello zio e, per farlo, gli racconta un mucchio di bugie.

Maria (Kenai White) chiede a Elena di raccontare a tutti della sua scelta, a cominciare da Tirso. Elena confida a Tirso che Maria in realtà è un ragazzo trans e ha deciso di rendere pubblica la sua scelta.

Julia non riesce ad accettare che Tirso non voglia il suo aiuto ed è molto demoralizzata per questo. Leo (Juanlu Gonzàles), per tirarle un po’ su il morale, le prepara una sorpresa. Tirso capisce che ha bisogno dell’aiuto di un professionista per riuscire a superare il trauma dell’incidente.

Faustino è alle prese con il suo primo giorno di lavoro, durante il quale Linda lo mette a dura prova. Victor, saputo che nella colonia gira voce che tra Patricia e Ventura ci sia una relazione, chiede al padre di mandarla via.

La donna è costretta a tornare alla pensione, ma nel tragitto incontra Angel e gli propone di prendere una casa insieme, ma il ragazzo rifiuta. Poco dopo s’imbatte in Francisco, che reagisce con freddezza e lei sembra essere molto provata.

