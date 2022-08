Anche oggi, giovedì 25 agosto 2022, alle 15:45 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Un altro domani (“Dos vidas” il titolo originale), la soap opera spagnola che la rete ammiraglia Mediaset ha deciso di mandare in onda nei mesi estivi, in attesa del ritorno in autunno dei suoi programmi del daytime.

Un altro domani è stata trasmessa in Turchia dal 2021 al 2022 su La 1, per un totale di 255 puntate: per ora, non è noto se la soap andrà in onda anche in inverno o se andrà in pausa per poi tornare in estate nel 2023: a stabilirlo saranno anche gli ascolti di queste settimane.

Ad ogni modo, la serie continua a raccontare la storia di due giovani donne, Julia (Laura Ledesma) e Carmen (Amparo Piñero). La prima vive nella Madrid di oggi ed in cerca della verità sulle proprie origini, la seconda ha vissuto nella Guinea Spagnola degli Anni Cinquanta. Nonostante la distanza temporale, le due sono legate dal fatto di essere nipote e nonna.

Un altro domani, anticipazioni puntata 58 del 25 agosto 2022

Nella puntata in onda giovedì 25 agosto 2022, Julia non riesce a vendere i suoi mobili. Eppure non demorde, con grande disappunto di tutti, arrivando persino a licenziare Ribero (Mario Garcìa) per mancanza di denaro. Maria (Kenai White), intanto, confessa a Julia di essere proprio Dani, il ragazzo con cui chatta Cloe (Gloria Camilla Ortega).

Ventura (Iago Garcìa), nel passato, minaccia Victor di cacciarlo dalla colonia, se non smette di indagare sull’incendio che è occorso alla fabbrica di Francisco (Sebastiàn Haro). Malgrado le minacce, però, Victor (Jon Lòpez) e Carmen, convinti che il caposquadra incriminato sia innocente, continuano ad indagare.

Parlando di nuovo con Marcela, la vedova di Bernardo, l’uomo morto nell’incendio, i due scoprono che Francisco aveva pagato Bernardo per appiccare l’incendio. Linda (Esperanza Guardado) incontra Angel (Ivàn Lapadula) e cerca di sapere da lui chi è la sua nuova donna.

