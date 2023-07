Anche oggi, venerdì 21 luglio 2023, alle 16:45 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Un altro domani (“Dos vidas” il titolo originale), la soap opera spagnola che la rete ammiraglia Mediaset ha deciso di mandare in onda nei mesi estivi, in attesa del ritorno in autunno dei suoi programmi del daytime.

Un altro domani è stata trasmessa in Spagna dal 2021 al 2022 su La 1, per un totale di 255 puntate: dopo aver mandato in onda la soap durante tutta l’estate, la serie è stata promossa nel palinsesto autunnale, e quindi continuerà ad andare in onda anche nei prossimi mesi.

Ad ogni modo, la serie continua a raccontare la storia di due giovani donne, Julia (Laura Ledesma) e Carmen (Amparo Piñero). La prima vive nella Madrid di oggi ed in cerca della verità sulle proprie origini, la seconda ha vissuto nella Guinea Spagnola degli Anni Cinquanta. Nonostante la distanza temporale, le due sono legate dal fatto di essere nipote e nonna.

Un altro domani, anticipazioni puntata del 21 luglio 2023

Diana (Cristina de Inza) trova Julia e Leo (Juanlu Gonzàles) a letto dopo che hanno passato la notte insieme e non si esime di esprimere il suo disappunto in un secondo momento in privato con sua figlia. Dani (Kenai White) resta malissimo quando apprende che Ribero (Mario Garcìa) e Cloe (Gloria Camila Ortega) si sono rimessi insieme ed è sicuro che si lasceranno dopo pochissimo in quanto ritiene che non siano fatti l’una per l’altro.

A Rio Muni si verifica una tragedia: Carmen trova Ines (Bàrbata Oteiza) agonizzante in terra per la ferita riportata in seguito allo sparo, mentre nel frattempo Patricia (Silvia Acosta) riesce a fuggire senza essere vista e si ripresenta a casa dei Villanueva fingendo stupore per l’accaduto. Carmen si precipita a chiamare aiuto gettando nello smarrimento la comunità che si interroga su chi possa aver compiuto un gesto così grave.

Angel (Ivàn Lapadula) resta con Ines, ma lei esala l’ultimo respiro proprio tra le sue braccia. Tirso (Oliver Ruano) trascorre le giornate in camera sua e non dà segno di voler reagire alla sua condizione. Leo porta avanti il proprio progetto di costituire un giornale e propone a Tirso e Diana di acquistare uno spazio pubblicitario sulla propria testata, ma entrambi rifiutano la proposta.

In Guinea, dopo la morte di Ines, proprio nel giorno in cui Carmen e Victor (Jòn Lopez) avrebbero dovuto sposarsi, la Guardia Coloniale indaga sulla morte della donna, mentre la famiglia e gli amici, increduli, stentano a riprendersi. Patricia si finge molto turbata dalla morte di Ines e offre il suo sostegno a Francisco (Sebastiàn Haro) che rimane molto colpito.

Intanto, Leo confida a Julia tutti i suoi progetti per il giornale e le dice che andrà in banca per chiedere il finanziamento necessario a partire con il suo nuovo progetto. Julia vorrebbe che Cloe tornasse a lavorare alla bottega, ma si è resa conto che si trova bene in albergo e non vuole costringerla a tornare.

